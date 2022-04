ACDA, Margarita: iniziati i lavori di sostituzione delle rete idrica, un intervento di 250 mila euro

Sono iniziati a Margarita i lavori di sostituzione della rete idrica in via Cavallotto con posa di condotte in polietilene per circa 500 metri ed in via Cuneo con tubazioni per complessivi 1.400 metri. Contestualmente verranno sostituiti tutti gli organi di manovra e realizzati nuovi allacciamenti alle utenze nel rispetto della normativa vigente. L’intervento, di circa 250.000,00 euro è finanziato con fondi Acda e sarà realizzato dalla ditta ‘Sola Costruzioni’ di Cuneo. La durata prevista del cantiere è di 120 gg naturali e consecutivi.

L’intervento ha una valenza molto importante in quanto ha l’obiettivo di ridurre le perdite idriche che, in questi ultimi periodi, hanno comportato numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con conseguenti disservizi per le utenze. Al termine dei lavori verranno realizzati i ripristini provvisori del manto stradale delle strade oggetto di intervento e – superato l’idoneo periodo di assestamento del terreno – realizzati i ripristini definitivi.