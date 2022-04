Cuneo, bando sui box auto di piazza Europa: "Amministrazione arrogante, la decisione degli elettori non è ancora sicura"

Non si placano le polemiche sul progetto di riqualificazione di piazza Europa a Cuneo, specie dopo che l'amministrazione comunale ha detto di essere al lavoro sulla stesura del bando per l'acquisto dei box interrati, utile alla definizione delle risorse ancora non quantificate.

A prendere parola l'associazione "Di Piazza in Piazza" - nata proprio in opposizione al progetto in questione - , che lamenta, da parte dell'amministrazione comunale, atteggiamento illogico e scorretto: "Sarebbe consigliabile, arrivati a due mesi dalle elezioni, lasciare ogni decisione alla nuova amministrazione. Tutta la storia del parcheggio sotterraneo è tormentata, indecifrabile, mai ragionevolmente spiegata, economicamente azzardata (milioni 5,5 reperiti con mutui, con ipotetica vendita di beni comunali) non gradita a tanti cittadini dell’altipiano e delle frazioni (l’opera costerà una spesa di 90 euro per ogni abitante, neonati compresi) e tuttora gravata di ricorso pendente al TAR. Ma voluta dall’amministrazione uscente così caparbiamente da spingerla ad un atteggiamento inopportuno in campagna elettorale".

"La decisione fa pensare che l’attuale amministrazione sia sicurissima di essere riconfermata alle prossime amministrative - proseguono gli scriventi - . Questa sicurezza preventiva di continuare ad amministrare la città è un’ulteriore manifestazione di un atteggiamento arrogante nei confronti degli elettori, coerente con il metodo di governo adottato in questi anni. Ed è la prova evidente del tentativo di creare una situazione di 'fatto compiuto', che complicherebbe il cammino di un’amministrazione meno autoreferenziale e più disponibile a rivedere l’intera questione".

L'associazione sottolinea come i 5,5 milioni di euro a copertura del progetto (3,3 arrivano dal bando Periferie) sarebbero "meglio utilizzati con iniziative realmente a favore di tutti i cittadini. Come, per esempio, la copertura a pannelli solari di tutti gli edifici pubblici e l’incentivazione alla creazione di comunità energetiche, soprattutto nelle nostre frazioni".

"Questo atto ci fa pensare che non sarà certo nel futuro programma dell’attuale maggioranza l’ascolto dei cittadini, delle associazioni, dei comitati di quartiere: l’incapacità di partire dall’attenzione alle domande della città, di confrontarsi, di fare sintesi fra opinioni diverse, è stato il tratto distintivo dell’amministrazione in scadenza. La decisione di procedere ad un’assurda prevendita degli ancora inesistenti box in piazza Europa, senza neppure essere in grado di stabilirne un prezzo perché difficile è stabilire il costo di costruzione, ne rappresenta solo l’ultima dimostrazione in ordine di tempo" si conclude la lettera.