Cuneo: festa di Santa Zita domenica 24 aprile in Cattedrale di Santa Maria del Bosco

Protettrice delle domestiche, Santa Zita è delle figure che più richiamano all’umiltà e la sua vita fatta di lavoro, sacrifici e devozione, uno dei modelli da seguire per i fedeli che si recano in chiesa per pregarla. Conosciamola meglio.

La giovane Zita trascorreva la sua vita tra la casa Fatinelli e la Chiesa di San Frediano, dove si recava a pregare tutte le volte che poteva. Nelle sue preghiere non aveva mai preoccupazioni per se stessa, ma per la miseria che era molto presente in città e di cui si crucciava molto. Come una volta in cui immersa nelle preghiere si dimenticò anche dei suoi doveri domestici. Era il giorno in cui doveva fare il pane, ma fece tardi in chiesa. Al suo ritorno nella madia al posto delle farine c’era però il pane già pronto. Nessuno degli altri domestici sapeva niente. Il suo Angelo Custode l’aveva protetta. L’avrebbe protetta più volte nella sua vita.