Fossano: assegnati i lavori del secondo lotto sulla scuola "Primo Levi"

Il valore del contratto si attesta su 2.132.875 euro - più IVA al 10% - : la ditta napoletana "Operazione srl" l'ha raggiunto proponendo, per l'aggiudicazione del secondo lotto di lavori alla scuola primaria "Primo Levi" di Fossano, un ribasso di 467.125 euro (pari al 18,05% della base di gara da 2.600.000 euro).

Il contratto avrà validità di un anno. La consegna lavori è fissata a 45 giorni dalla sua stipula.

E' stato così assegnato il lotto più consistente del progetto di riqualificazione della struttura, inutilizzata dal 2018 per decisione dell'allora vicesindaco Paglialonga dopo il crollo - a fine 2017 - di una parte del soffitto dell'atrio e della palestra. Sono oltre 300 gli alunni che, da allora, vengono ospitati dall'ex sede della Ragioneria tra via Bava e via San Giovanni Bosco.

Secondo il progetto dello studio Settanta7 di Torino si prevede di realizzare il consolidamento della struttura, l'adeguamento alle normative antisismiche e l'ammodernamento delle aule. Il primo lotto, conclusosi più di un anno fa, ha coinvolto il rinforzo della struttura con attenzione particolare a seminterrato e fondamenta. Ha avuto un costo di 350.000 euro.