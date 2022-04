Il liceo artistico Ego Bianchi in mostra al Filatoio di Caraglio

Domenica 8 maggio, alle ore 17.00, presso il Filatoio Rosso di Caraglio, sarà inaugurata la mostra degli allievi del Liceo Artistico "Ego Bianchi” di Cuneo.

L'esposizione si snoda attraverso i tre ordini di indirizzo: Architettura, Figurativo e Grafico. In mostra sarà proposto non soltanto il risultato finale di un’attività pratica, ma soprattutto la didattica artistico-progettuale che sottende tutto l’iter creativo.

"Il risultato del lavoro nei tre indirizzi di studio - spiegano il dirigente scolastico del liceo artistico Carlo Garavagno ed il prof. Enrico Tealdi, curatore della mostra insieme a tutti i colleghi dei tre dipartimenti - , è la testimonianza di una didattica artistica che si confronta, imprescindibilmente nel suo evolversi, con le idee e le dinamiche ricorrenti nel mondo delle arti e della produzione industriale, che hanno subito una straordinaria trasformazione nella società globale contemporanea.

I prodotti e i progetti presentati nella mostra sono la dimostrazione concreta delle abilità e delle competenze tecniche ed artistiche acquisite dagli studenti, sostenute da una mirata metodologia progettuale.

Sarà un' occasione per vedere il buon lavoro realizzato con la passione che, giornalmente, mettono nelle proprie attività, studenti e docenti, facendo del Liceo Artistico "Ego Bianchi", un luogo speciale, culturalmente e socialmente vivace.

Sarà inoltre presente, una sezione dedicata alla storia e ai protagonisti del progetto architettonico della sede odierna del Liceo".

L'attività sarà validata come esperienza di alternanza scuola lavoro (ora ridenominata percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) per gli studenti del liceo.

La mostra sarà aperta il sabato dalle 14.30 alle 19.00 e la domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00, fino al 5 giugno 2022. Ingresso gratuito.