“Oh my dog”: domenica 1° maggio a Cuneo una sfilata benefica a "sei zampe"

Una sfilata benefica a "sei zampe" per raccogliere fondi per l'acquisto di un cane guida per non vedenti del centro di addestramento Lions di Limbiate (MB).

La manifestazione si svolgerà domenica 1° maggio in piazza Virginio a Cuneo dalle ore 14.30.

L'evento è organizzato dal Lions Club International distretto 108ia3 con la partecipazione dell’associazione Amico Sport, e consiste in una sfilata canina goliardica aperta a tutti gli amanti degli amici a 4 zampe.