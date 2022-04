Rinnovati i vertici della Fondazione CRC, le congratulazioni dell'ATL del Cuneese

Sono stati nominati oggi i nuovi vertici della Fondazione CRC, un ente particolarmente vicino alle realtà produttive, sociali, educative ed economiche dell’intera provincia di Cuneo. Anche in anni particolarmente difficili per il settore turistico come questi ultimi che abbiamo vissuto, la Fondazione ha saputo porre la giusta attenzione su progetti territoriali di crescita condivisa e di promozione. Progetti che hanno permesso al nostro territorio di ottenere la giusta visibilità a livello nazionale e internazionale. Insieme, si può continuare a progettare, a lavorare verso uno sviluppo che sia sostenibile e che promuova sempre più le eccellenze made in Cuneo.

L’ATL del Cuneese esprime dunque un sentito ringraziamento all’operato della Fondazione CRC e porge le più vive congratulazioni al Presidente Ezio Raviola, al neo vice presidente vicario Francesco Capello, al Vice Presidente Enrico Collidà e ai Consiglieri di Amministrazione, augurando una proficua collaborazione per gli anni a venire.