Ritorno alle competizioni per la bocciofila carrucese

Dopo un lungo periodo di chiusura, a causa del covid, riprendono le attività della bocciofila carrucese alla Nicoletta.

La partecipazione ai campionati è buona e, dopo un primo periodo in cui la federazione concedeva la possibilità di giocare solo ai soci, per rispettare le norme anti covid, da alcune settimane tutto è finalmente tornato alla normalità: le competizioni sono tornate a essere intersociali con formazioni anche a quadrette e ha preso il via il campionato provinciale per le varie categorie.

La bocciofila carrucese, iscritta nella categoria C, sta disputando il girone di qualificazione in un girone a 5 formazioni, le altre sono: Forti - Sani di Fossano, bocciofila di Ceva, Tre valli di Villanova Mondovì e la bocciofila albese.

Al termine del girone di andata la carrucese è in testa alla classifica e spera di terminare con le qualificazioni nelle prime due posizioni per accedere alla fase successiva della competizione.

Venerdì 15 aprile è iniziata una competizione a 6 formazioni con sistema poule con formazioni ammesse BCCD e CCCC, riservata alle società della Granda ma con possibilità di rinforzi con giocatori di altre province.

La bocciofila carrucese ha iscritto alla competizione quattro formazioni che con qualche rinforzo esterno saranno in grado di ben figurare e poter competere con società più blasonate.

Questa competizione "Trofeo mobili Leardi" ed è giunta alla 36^ edizione: è tra le più longeve della provincia e si disputa tutti i venerdì fino alla finale in programma il 3 giugno 2022.