Uno studio idrologico-idraulico per la ricostruzione del ponte Odasso di Garessio

Approvato lo schema di accordo tra la Provincia di Cuneo e il Comune di Garessio per la realizzazione dello studio idrologico-idraulico finalizzato alla ricostruzione del Ponte Generale Odasso e di uno studio idrologico-idraulico del fiume Tanaro nel tratto compreso dal ponte Paolini al ponte della ex "Lepetit".

In seguito all'ultima alluvione che ha devastato il paese e l'intera val Tanaro, nella notte tra il 2-3 ottobre 2020, in paese sono stati due i ponti abbattuti: il ponte Odasso, in centro paese e il ponte che conduce al colle San Bernardo, in prossimità dell'azienda Huvepharma.

I due interventi si sono resi necessari in quanto i ponti causavano un effetto "tappo" durante le piene del fiume Tanaro, con conseguenti danni per commercianti e aziende.

Il ponte Odasso è stato abbattuto il 30 ottobre del 2020 (leggi qui) e il concept della struttura che lo sostituirà è opera del noto designer di origine garessina Giorgetto Giugiaro (leggi qui).

Lo smantellamento del ponte "Lepetit" è avvenuto poco dopo, a febbraio 2021, (leggi qui); l'infrastruttura, risalente agli anni trenta era composta di tre campate che, nel corso dell'ultima alluvione, erano state occluse da alberi e materiale trasportato da monte, limitando la capacità di deflusso del Tanaro. Dall’ipotesi iniziale di adeguare il ponte costruendo una quarta arcata sulla sponda destra del Tanaro, si è optato per la ricostruzione di un nuovo ponte a una sola campata.