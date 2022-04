Un riconoscimento a Gabriele Risso di Castelletto Busca

Per la passione e l’impegno dimostrato nella partecipazione al campionato provinciale di calciobalilla, le Acli provinciali e l’Unione Sportiva Acli di Cuneo hanno consegnato, mercoledì 13 aprile, nella sede del Circolo Acli “La Leja”, una targa a Gabriele Risso, giovane disabile residente nella frazione buschese.

“Ogni anno - dice il presidente provinciale Us Acli di Cuneo, Attilio Degioanni - consegniamo un piccolo premio simbolico a un atleta che si è dimostrato particolarmente attivo e appassionato nella pratica di questo sport, divertente e coinvolgente, a cui molti giovani e meno giovani si sono avvicinati o riavvicinati in questi ultimi tempi, anche grazie all’organizzazione del campionato provinciale dell’Unione Sportiva Acli. Per il 2022 abbiamo scelto Gabriele, che merita pienamente questo riconoscimento e che, con la sua vitalità e gioia di vivere, ha molto da insegnare a tanti ragazzi della sua età e non solo”.

“Per le Acli di Cuneo - ha detto il presidente provinciale Elio Lingua - la consegna della targa a Gabriele è stato un momento molto significativo. Un ragazzo come lui, che sa affrontare in modo positivo le difficoltà che la vita gli riserva, rappresenta un esempio per tanti giovani e anche per tutti gli adulti. Per noi delle Acli, i ragazzi come Gabriele sono dei veri campioni, al di là del risultato sportivo raggiunto”.

La serata ha anche fornito l’occasione per congratularsi e ringraziare il direttivo del Circolo, presieduto da Antonella Simondi, per l’opera sociale svolta: l’Acli “La Leja” è un punto di riferimento e di ritrovo per la frazione di Castelletto Busca, gestito da volontari che generosamente si danno il cambio per portare avanti una realtà in grado di costruire legami sociali, solidarietà e unità tra i residenti.