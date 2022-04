Valdieri, si cercano volontari per ripulire la ‘bealera soprana"

Il Consorzio irriguo della Bealera Soprana in collaborazione con il Comune di Valdieri organizza, sabato 23 aprile, la pulizia del canale ‘bialiaro subrano’ di origine molto antiche che, costeggia tutta la passeggiata di fontana di corda in mezzo ai castagneti e che collega la Necropoli con la frazione di San Lorenzo.

Si cercano per questa operazione ecologica volontari con attrezzi propri (pale, soffiatori, roncola etc…) per ripulire il canale dal fogliame, rami e terra, depositatosi durante la stagione invernale. L’obiettivo è di renderlo agibile per le prossime irrigazioni nei campi e nei giardini del paese, oltre alla salvaguardia delle risorgive che riversano nel canale.