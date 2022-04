Il Comune di Mondovì e la Società Sportiva Lpm Bam Mondovì, gestore del PalaManera, stanno lavorando al fine di poter disputare a Mondovì gara 2 della semifinale dei playoff del Campionato di Pallavolo Femminile di Serie A2, in programma per giovedì 28 aprile alle 19.30.

La Commissione Comunale preposta è in contatto con i Vigili del Fuoco e con i tecnici incaricati per verificare il rispetto delle norme in vigore e, al contempo, delle richiesta della Lega Pallavolo.