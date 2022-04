Savigliano, il mondo dello sport piange “Ricu” Arese

Commozione a Savigliano per la morte di Riccardo “Ricu” Arese, mancato all’età di 69 anni.

Ex dipendente della Fiat Ferroviaria, Ricu era un personaggio che ha concorso a scrivere pagine significative della piccola, grande storia del calcio saviglianese, prima come giocatore e poi, per tanti anni, come appassionato e stimato allenatore.

Lascia il fratello Francesco con Ada; le sorelle Giuliana e Anna con Peppo, nipoti, pronipoti e cugini.

Il funerale si svolgerà sabato 23 aprile nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Savigliano.

Il rosario domani sera (venerdì 22 aprile) alle 19 sempre a San Pietro.

Tanti gli affettuosi ricordi sul gruppo “Sei di Savigliano se”