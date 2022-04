Alcuni consigli su quale connessione scegliere e su come risparmiare tra le connessioni possibili

Recenti ricerche confermano inequivocabilmente quanto le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare internet, facciano ormai parte della vita quotidiana (professionale, scolastica e familiare). Avere una connessione efficiente a internet è ormai indispensabile sia per il lavoro che per lo studio o il tempo libero o semplicemente per tenersi in contatto con i propri cari. Diverse tecnologie consentono di ricevere internet a casa. Dopo l'ADSL, di gran lunga la più diffusa, hanno i loro vantaggi anche le tecnologie FTTC e FTTH. Ecco le soluzioni esistenti ad oggi più efficienti per connettersi a internet casa.

ADSL

L'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) appartiene alla famiglia delle tecnologie xDSL, che hanno in comune di essere basate sulla rete telefonica tradizionale. Ha due grossi inconvenienti. Da un lato è "asimmetrica", cioè le velocità a monte (dall'abbonato alla rete) sono inferiori a quelle a valle (dalla rete all'abbonato). In altre parole, ci si mette molto più tempo a inviare un file che a riceverlo. L'altro difetto dell'ADSL è la sua velocità. Anche con la sua versione più elaborata, la velocità raggiunge i 25 megabit al secondo (Mbit/s). Questa velocità è solo teorica: in pratica, l'utente deve accontentarsi sempre di una velocità inferiore. Tale velocità, inoltre, tende a diminuire all'aumentare della distanza tra la centrale telefonica e il modem dell'abbonato. Più si vive lontani dal proprio distributore, meno è probabile che si possa beneficiare della velocità corretta.

Tecnologia FTTC

La via di mezzo fra la massima velocità in download offerta dalla fibra ottica e quella dell'ADSL è offerta dalla tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet). Si tratta di un tipo di connessione mista che rientra nella categoria fibra mista rame. Molto diffusa nei piccoli centri, l'FTTC non offre le prestazioni della vera fibra ottica, in quanto arriva solo fino alla postazione telefonica più vicina e poi dall'armadio stradale arriva al modem con un cavo in fibra mista rame. Purtroppo, parte del collegamento resta soggetto a dispersioni e può risentire di avverse condizioni atmosferiche o sbalzi di temperatura, ottenendo una notevole limitazione del segnale.

Fibra ottica FTTH

Attraverso questo filo di vetro o plastica più sottile di un capello, vengono trasmesse grandissime quantità di informazioni in tempi record. Di conseguenza, la fibra ottica può raggiungere velocità molto più elevate rispetto all'ADSL e FTTC. Alcuni operatori possono garantire addirittura 1 gigabit al secondo, quasi senza perdite. Con tali capacità, il download di un brano musicale richiede solo una manciata di secondi, un film non richiede più di dieci minuti. L'invio di foto su Internet e la ricezione di e-mail con allegati di grandi dimensioni è quasi istantaneo. La fibra consente inoltre di ricevere la TV in alta definizione o addirittura ultra alta definizione su più stazioni contemporaneamente. Altri vantaggi rispetto all'ADSL: la velocità è simmetrica, ovvero la velocità di upstream è alta quanto la velocità di download (tuttavia, in pratica, gli ISP tendono a limitare le velocità) e la latenza ("ping") è molto breve. Un dettaglio che può essere importante, soprattutto per gli appassionati di giochi online.





Come scegliere a Cuneo l'offerta più vantaggiosa?

Se abitate a Cuneo, per beneficiare della fibra ottica al miglior prezzo potrete affidarvi a diversi operatori, tra cui Windtre, TIM o Fastweb. I canoni promozionali di queste compagnie vanno dai 22,99 ai 25,95 euro. Per sottoscrivere un'offerta con l'operatore di vostra scelta, a condizione che quest'ultimo copra la zona di residenza, potrete avvalervi di uno strumento di comparazione delle tariffe internet casa offerto da Segugio.it, che consente di confrontare in pochi e semplici passaggi le proposte internet delle principali compagnie attive in Italia.