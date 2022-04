Assemblea 2022 per la Cassa Rurale e Artigiana di Boves, che si conferma affidabile e radicata al territorio

La Banca di Boves, nella sua lunga storia, è stata testimone di momenti storici difficili, ma sempre ha accompagnato l’evolversi di un paese e dei suoi abitanti, creando quel legame indissolubile che non conosce crisi né pandemie. Perché sono proprio i momenti difficili a creare il collante più saldo. A dare il senso del vero, dell’indispensabile.

L’Assemblea rappresenta da sempre uno degli appuntamenti annuali più importanti: è incontrarsi, stare insieme. E’ raccontarsi, discutere, confrontarsi e, cosa che non guasta mai, è far festa insieme.

Purtroppo l’attuale situazione vede ancora molto forte la necessità di mantenere l’impegno verso azioni di contenimento a presidio dell’emergenza sanitaria.

L’Assemblea si svolgerà pertanto anche quest’anno tramite Rappresentante Designato: i Soci non potranno essere fisicamente presenti, ma potranno comunque votare gli argomenti all’ordine del giorno tramite conferimento al Rappresentante Designato della loro delega e delle loro istruzioni di voto, dopo aver consultato tutta la documentazione a corredo nell’Area loro riservata all’indirizzo www.bancadiboves.it (o richiesta in filiale).

L’Assemblea ordinaria dei Soci si terrà il giorno 30 aprile 2022 in prima convocazione alle ore 15.00 e, occorrendo, il giorno 5 maggio 2022 alle ore 15.00.

Ci permettiamo evidenziare a titolo di anticipazione che, ancora una volta, i volumi sono aumentati, il risultato d’esercizio esprime numeri soddisfacenti, gli indici testimoniamo una Banca solida e performante ed i nostri collaboratori, in ogni filiale o ufficio, sono sempre a disposizione con la consueta professionalità per fornire consulenza.

I numeri anche quest’anno mostrano dunque una Banca ben radicata: la fiducia traspare più che mai sul bilancio 2021 ed ottimi sono i risultati raggiunti, da ogni punto di vista.

Ma oltre i numeri, vi è soprattutto il senso di affidamento di Soci e Clienti, l’impegno quotidiano dei Dipendenti, e quel bisogno di appartenenza che ci permette di vivere comunque, anche se in modo differente, anche se dietro sorrisi nascosti da mascherine, intense e belle situazioni.

Lo stare insieme anche quest’anno in “modo differente” non cambierà il concetto di Assemblea che rimane e rimarrà per sempre il “cuore pulsante” della vita sociale della Banca e quando ci si incontrerà di nuovo in presenza, lo si farà in modo più consapevole, più intenso e sarà bello. Davvero bello!