Crema idratante per il viso: perché scegliere un prodotto naturale

Che il periodo storico in cui stiamo vivendo sia attraversato da una sempre più necessaria attenzione alle questioni della sostenibilità ambientale è un dato di fatto. Si tratta di un argomento complesso che riguarda tantissimi aspetti del nostro modo di vivere e che ha bisogno di interventi politici ed economici importanti a livello globale. Anche noi però, nel nostro piccolo, possiamo dare una mano a proteggere il pianeta in cui viviamo e nello stesso tempo a fare del bene al nostro corpo. Come? Per esempio con prodotti ecosostenibili per la cura del viso, come una crema idratante viso simile a quella prodotta da Atida, completamente "bio" e naturale, essendo basata sull'acido ialuronico.

Ma vediamo meglio perché, soprattutto in fase di beauty routine, è allora meglio scegliere prodotti naturali, a partire dalla crema idratante per il viso.



FA BENE A NOI...



Innanzitutto, anche se la cosa può sembrare scontata, va detto che scegliere una crema viso idratante completamente naturale, come quelle a base di acido ialuronico di Atida, è la cosa migliore per il nostro aspetto. Perché? La pelle del viso è diversa da quella di altre parti del corpo, soprattutto perché esposta agli agenti atmosferici e, purtroppo, allo smog.



Di conseguenza, essa merita una cura speciale, con prodotti efficaci ma non aggressivi e capaci di mantenere intonse le naturali caratteristiche dell'epidermide del viso (che, ricordiamo, è a sua volta diversa in ognuno di noi per quanto concerne secchezza, percentuale grassa e altri dettagli).



Molto banalmente, dunque, utilizzare prodotti biologici a base di ingredienti naturali e non chimici (addio a paraffine, siliconi e compagnia!) non può che essere un toccasana per il nostro viso. Una precisazione: se gli ingredienti biologici del prodotto sono in percentuale maggiore al 95%, il prodotto stesso può essere definito biologico. Diversamente viene definito "semplicemente" naturale.



I prodotti chimici, seppure efficaci sul breve periodo, in realtà non fanno altro che seccare la pelle e disidratarla: niente di meglio che utilizzare dunque acqua micellare, acido ialuronico e altre sostanze completamente naturali per fare del bene al nostro viso.



... E FA BENE AL PIANETA

L'industria della cosmesi è responsabile, in una parte stimata da studi recenti come pari all'1.5% del totale, della produzione di emissioni nocive per il pianeta. Quasi la metà di queste emissioni sono prodotte in fase di realizzazione dei cosmetici a base chimica: nella realizzazione delle formule per produrre i prodotti di bellezza non naturali, insomma.



Ecco allora la necessità di fare qualcosa, attraverso la produzione di prodotti ecosostenibili, in grado di diminuire la cosiddetta "impronta ambientale". Ci sono diversi modi, per ridurre l'impatto sull'ambiente. Il primo e più importante è quello di ridurre i componenti chimici. Prodotti come le creme viso idratanti di cui abbiamo parlato più sopra sono il più classico degli esempi virtuosi. I cosmetici bio possono ottenere la certificazione Ecocert che garantisce la loro sostenibilità.



Un altro livello di intervento apparentemente da poco ma in realtà di alto impatto è quello del packaging: materiali riciclati e a loro volta riciclabili, evitando sprechi e sovradimensionamenti della confezione, possono essere molto efficaci. Infine, i prodotti cruelty free, ovvero non testati su animali, hanno un ruolo di primo piano nel ridurre l'impatto ambientale.