Fatturazione Elettronica a livello Europeo nel 2023: la proposta

Era solo questione di tempo, prima che la fatturazione elettronica fosse presa in considerazione non solo nel ristretto ambito italiano, ma anche in quello europea. E dire che inizialmente era vista con non poche rimostranze, complice il pensiero che fosse solo un mezzo nelle mani dello stato per controllare ogni singolo contribuente.

Nonostante tale punto di vista, sono state tante le aziende e i professionisti, che anche se in regime forfettario, hanno deciso volontariamente di aderire a questo sistema e forse proprio da qui deriva il lampo di genio, quello che lascia pensare che tutto sommato si potrebbe decidere per una fatturazione elettronica a largo spettro, che interessi anche il resto dell’Europa.

I buoni propositi sembrano affermare che entro il 2023 la fatturazione elettronica sarà una questione europea. Per maggiori approfondimenti visitare il sito fatturapro.click .

Fatturazione elettronica a livello europeo, è possibile?

In effetti sembra proprio che lo sia e probabilmente ben presto occorrerà fare i conti proprio con quello che si prospetta, in effetti, come un grande cambiamento. Nel 2019 quando la fattura elettronica è divenuta obbligatoria in Italia per tutti i soggetti possessori di partita IVA, fatto salvo alcune eccezioni espressamente previste dalla legge, sembrava che le aziende non fossero pronte ad accogliere questo cambiamento.

Ma adesso che la e-fattura sta per diventare obbligatoria anche per i contribuenti in regime forfettario, si vuole oltrepassare ogni limite e si chiede una fattura elettronica che coinvolga l’intera Europa.

In effetti quanto tale elemento riesca a semplificare anche i rapporti economici, a questo punto sembra essere abbastanza chiaro, certo occorre che tutti si adeguino alle nuove procedure.

Il vero scopo che si vuole raggiungere è semplicemente quello di riuscire a rendere armonica l’intera disciplina comunitaria per quello che riguarda l’IVA, andando così a ridurre i costi operativi e anche le frodi fiscali.

La raccomandazione

La Raccomandazione c1 sulla fatturazione elettronica prevede l’istituzione di una norma comune per la fatturazione elettronica in tutti l’UE, eliminando finalmente qualunque frammentazione economica che spesso portano a squilibri e problematiche.

Quello che deve essere valutato è se fosse o meno possibile rendere la fatturazione elettronica obbligatoria in tutta l’UE entro il 2023. Ma la Raccomandazione C1 tocca anche altri punti.

Nello specifico si parla dell’emissione delle fatture, amministrata da sistemi di gestione statale. Infine la possibilità di coinvolgere i contribuenti negli adempimenti fiscali, rendendoli responsabili della conformità dichiarativa.

Il sistema fatturazione elettronica

Semplice parlare di e-fattura, ma al vaglio è l’intero sistema che ha visto l’IVA catapultata in un mondo completamente digitale. Ma quali sono i punti della discussione?

obbligo di dichiarazione digitale e fatturazione elettronica: degli obblighi che potrebbero avere delle limitazioni o essere estese a tutte le operazioni. Si sta cercando di comprendere se fosse possibile estendere tale obbligo anche alle operazioni transnazionali;

Regime IVA per le piattaforme: per la gestione dell’intera fatturazione elettronica sono sorte molte piattaforme prestatrici di servizi. Ecco ci si chiede se non possano, loro stesse, fungere da sostituto di imposta;

registrazione unica ai fini IVA: l'utilizzo dello Sportello unico si estenderebbe anche alle forniture che intercorrono tra imprese e privati. Una semplificazione per le B2B intra-UE con potenziamento delle attività di importazione.

Ultima debole proposta che è stata poi avanzata al Parlamento UE è quello di armonizzare le informazioni che sono presenti all’interno delle fatture in modo tale che si possa favorire l'interoperabilità a livello europeo.

Intanto in Italia

Ma in Italia invece a che punto siamo? Per quello che riguarda la e-fattura il nostro è stato il paese apripista, l’unico che ha introdotto l’obbligo di fattura elettronica insieme alla possibilità di gestire l’intero sistema in maniera digitale, compresi gli adempimenti, a carico degli operatori economici.

In Italia il punto cardine dell’intero cambiamento digitale è stato il Sistema di Interscambio che viene utilizzato anche per quello che riguarda i dati delle operazioni con l’estero. Nel nostro paese la e-fattura è un elemento che fa parte in pianta stabile dell’economia dal 2019 ormai e ogni minimo passaggio è stato ben studiato.

Mentre in Italia si pensa a rendere la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti, anche per chi in principio era stato esonerato, nel resto di Europa si tenta la strada dell’uniformità di azione.