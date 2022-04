Quali cuffie gaming comprare per diventare un pro negli eSports

Gli eSport non sono solo videogiochi, sono un fenomeno multimediale. Il loro pubblico continua a crescere ogni anno, la maggior parte delle carriere professionali dei giocatori inizia quando sono ancora adolescenti.

Anche il mondo delle scommesse ha puntato molto sugli eSports, i migliori bookmakers, inseriscono gli sport virtuali nei loro palinsesti.

C'è anche una folle corsa tra i produttori di hardware per il gioco gioco negli ultimi anni per garantire che i loro prodotti soddisfino le esigenze dei professionisti dell'eSport.

"Per vincere, devi prepararti" è il motto principale dei pro-gamers di eSports, lo stesso obiettivo si applica a coloro che sperano di diventare grandi nel mondo del gioco professionale in generale.

Quali cuffie gaming comprare per diventare un pro:

Astro A50

L'Astro A50 è certamente una delle migliori cuffie da gioco wireless per PC, PlayStation 4 e PlayStation 3.

Presenta un design elegante che è comodo da indossare, anche durante lunghe sessioni di gioco.

Offre anche un suono chiaro e può essere utilizzato con altri dispositivi utilizzando il suo connettore da 3,5 mm.

Astro A50 supporta il suono surround Dolby Digital 7.1, che ti aiuta a sentire i tuoi avversari prima che possano vederti.

Dispone anche di un microfono retrattile che ti permette di comunicare con gli altri giocatori.

L'auricolare ha un prezzo consigliato di 279 euro, ma è spesso disponibile in vendita per circa 200 euro.

Corsair VOID PRO RGB Wireless Premium

Le cuffie Corsair VOID PRO RGB Wireless offrono un comfort eccezionale, prestazioni audio epiche e la leggendaria durata CORSAIR per offrire l'esperienza di gioco definitiva.

Il tessuto a rete in microfibra e i padiglioni in memory foam ti permettono di giocare per ore mentre forniscono flusso d'aria e comfort.

La tecnologia wireless avanzata a 2.4Ghz offre una portata fino a 40ft, fino a 16 ore di durata della batteria e suono surround Dolby® Headphone 7.1.

Il controllo dell'illuminazione RGB e il software CUE consentono opzioni di colore virtualmente illimitate e la sincronizzazione con altri dispositivi CORSAIR RGB.

Le principali caratteristiche:

• Qualità costruttiva premium con componenti strutturali in metallo

• Il tessuto a rete in microfibra e la schiuma a memory foam offrono un comfort eccezionale

• La leggendaria qualità costruttiva CORSAIR assicura una lunga durata

• I driver degli altoparlanti al neodimio da 50 mm sintonizzati su misura danno vita all'azione con un'ampia gamma e precisione

• Il microfono unidirezionale ottimizzato con indicatore LED mute riduce il rumore ambientale per una migliore qualità della voce

• Controlli di volume e mute facilmente accessibili sull'orecchio per regolazioni

Turtle Beach Elite Pro Tournament

Le cuffie Turtle Beach Elite Pro Tournament sono buone per diverse ragioni. Sono comode, hanno un microfono rimovibile e la qualità audio è piuttosto buona.

Sono anche dotate di una nuova funzione chiamata Superhuman Hearing, che ti permette di sentire più facilmente i passi nel gioco e altri suoni.

Per coloro che hanno usato i prodotti Turtle Beach per anni, le cuffie Elite Pro Tournament non sono così impressionanti.

Per tutti gli altri, è una fantastica new entry da un'azienda affermata che può competere con le migliori cuffie da gioco là fuori.

La cuffia costa 220 euro, il che la rende una delle cuffie più costose di questa lista.

Tuttavia, le sue caratteristiche sono di prim'ordine e paragonabili ad altre cuffie di fascia alta