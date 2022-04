Aiuto domestico, le regole d’oro per andare d’accordo con la colf

Quando arriva il momento di avere un aiuto domestico bisogna mettere in conto tantissimi fattori. Prima di tutto, selezionare una colf significa avere un rapporto di completa fiducia e trovare un equilibrio tra le due parti.

Ricordiamo che sarà una persona che potrà perlustrare tutte le camere della casa, i cassetti e che dovrà essere come di famiglia. Durante il periodo di prova e nella formazione, ci sono delle regole d’oro da seguire molto importanti per entrambe le parti.

Scopriamo insieme come fare e come iniziare un buon rapporto di collaborazione.

Le regole per un rapporto di collaborazione positivo con la colf

Aver bisogno di aiuto in casa è una cosa molto comune. Ore passate fuori casa per lavoro e neanche il tempo di potersi rilassare a casa. Per questo motivo si arriva alla decisione di selezionare una colf con determinate caratteristiche.

La prima cosa da fare è cercare una persona che possa svolgere le mansioni richieste, trovare una certa empatia tra le due parti e impostare delle regole di comportamento. In una casa è bene far indossare alla colf una divisa, non solo per rendere il suo ruolo ancora più prestigioso ma per proteggere i capi di abbigliamento personale. Ci sono diverse tipologie di divise da colf che si adattano perfettamente alle proprie esigenze.

A tutto questo si aggiungono delle regole d’oro, ottimali per rendere il rapporto lavorativo proficuo e duraturo:

Basare il rapporto sulla fiducia

Tutti i rapporti di lavoro devono essere basati sulla fiducia reciproca. Il datore di lavoro deve potersi affidare a questa figura professionale, sapendo che tratterà la casa con il dovuto rispetto. Dopo un periodo di prova vengono affidate le chiavi di casa al fine che si possano svolgere le varie mansioni, come precedentemente pattuito.

Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e qualsiasi azione non corretta verrà immediatamente valutata. Quando si fanno dei lavori in casa è normale rompere qualcosa o utilizzare un prodotto sbagliato: l’importante è parlarne apertamente, non negare l’evidenza e mettere sin da subito in chiaro le cose.

Insegnare a non sprecare

Non si tratta solo di non sprecare i prodotti ma anche le energie, facendo delle cose da dover poi rifare continuamente. La giusta strategia è pianificare i lavori settimanalmente e seguire una tabella così da poter avere casa pulita e in ordine, con un solo tocco.

La collaboratrice domestica è chiamata a non sprecare acqua, a non perdere tempo al cellulare oltre che a non lasciare degli elettrodomestici accesi senza utilizzarli. Il rispetto per le cose altrui deve essere il medesimo di quelle personali.

Insegnare a non inquinare

Le regole della società civile si basano soprattutto sul rispetto. Chi esegue i compiti di casa dovrà differenziare al spazzatura, prendersi cura dell’ambiente e cercare di usare prodotti biologici naturali.

Detersivi e detergenti non dovranno essere utilizzati e sprecati, perché per pulire bene non è necessaria una quantità ingente di questi prodotti. Terminare subito un detersivo significa sprecarlo e non fare attenzione mentre si pulisce.

Come evitare incidenti domestici

Le regole della casa sono tante, soprattutto per non farsi male. Il datore di lavoro dovrà fare in modo che la figura professionale non si metta in pericolo e dovrà essere a conoscenza di ogni possibile rischio. Dall’altra parte, la colf farà attenzione a svolgere i lavori nel pieno della sua sicurezza (salendo sulla scala, maneggiando medicinali, maneggiando medicine e quant’altro).