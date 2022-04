Tre modi (utili e dai risultati assicurati) per approcciarsi alle lingue quando di lavora nel turismo

Se già lavori nel turismo o è quello che sogni di fare da grande, dovresti sapere bene che non hai alleato migliore delle lingue: l’Italia con il suo insuperabile patrimonio artistico-culturale richiama da sempre, infatti, visitatori da ogni parte del mondo, tanto che elementi imprescindibili per fare impresa nel mercato dell’ospitalità e con buoni risultati sono una certa apertura e un certo spirito internazionale. Premesso che cavarsela con le lingue in questo settore non può affatto ridursi a conoscere poche frasi essenziali in inglese o in spagnolo, ecco tre modi su come approcciarsi alle lingue se si vuole lavorare nel turismo.

Corsi di lingua e traduzioni: perché sono indispensabili per chi lavora nel turismo

Può sembrare superfluo ribadirlo, ma studiare è il primo passaggio, e sicuramente il più importante. Come in parte già si accennava, infatti, avere un vocabolario minimo in inglese, saper dare le indicazioni più essenziali in spagnolo o capire il francese ma non saperlo parlare non aiutano quando si lavora ogni giorno a contatto con i turisti. Sia che tu gestisca un b&b e sia che tu faccia la guida turistica per gruppi organizzati, ti ritroverai ogni a interagire con persone che provengono da ogni parte del mondo e a dover dare loro le informazioni più disparate. È importante che tu sappia farlo nel modo più corretto e più agile possibile: per questo il primo investimento che dovresti fare è almeno su un buon corso di inglese, ormai una sorta di lingua passe-partout. Cercane uno avanzato, soprattutto se parli già un buon inglese scolastico, e con un programma didattico in cui ci sia spazio soprattutto per listening e comprehension e per la conversazione che sono quello su cui dovresti allenarti di più.

In un secondo momento potrai pensare di specializzarti. Una volta che avrai individuato che tipologia di clientela frequenta la tua struttura turistica o da dove provengono gli iscritti ai tuoi percorsi di urban trekking guidato potrai scegliere di approfondire, cioè, la tua conoscenza delle lingue orientali, per esempio, o quella dell’arabo. Quando si parla – e lo si fa tanto oggi – di turismo esperienziale, si fa riferimento essenzialmente alla possibilità di vivere un viaggio coinvolgente e totalizzante e così non può essere fino in fondo se chi si visita un paese diverso dal proprio non può godere di esperienze pensate appositamente nella sua lingua.

Fin dall’inizio, invece, sarebbe meglio che ti rivolgessi alle traduzioni per il settore turistico di Eurotrad o di altre agenzie simili. Se i turisti saranno certamente indulgenti con la tua pronuncia imperfetta quando presenti al tavolo i piatti del giorno, meno lo saranno con menu incomprensibili, listini da cui è impossibile capire cosa è incluso in un determinato pacchetto o siti di cui non esista almeno una versione in inglese (meglio sarebbe in questo caso, per aumentare la probabilità che ogni visita si trasformi in un acquisto, in tante lingue quante sono quelle parlate dalla propria clientela). Non puoi occuparti da solo di tradurre i testi aziendali della tua attività turistica, se è questo quello che ti stai chiedendo, sia perché richiede un livello di padronanza con la lingua molto profondo e sia perché spesso progettare un’esperienza utente in lingue diverse è un più complesso lavoro di strategia a cui solo dei professionisti possono dedicarsi con buoni risultati.