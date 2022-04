Gli assenti in consiglio comunale a Borgo fanno discutere più delle mozioni

Parco fotovoltaico e futuro dell'area ex Italcementi, biodigestore, e progetto Edison Energia sul teleriscaldamento. Ecco gli argomenti delle tre mozioni oggetto del consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo avvenuto ieri sera, mercoledì 20 aprile. Sono state presentate dal gruppo di minoranza Borgo 3.0 con la richiesta ai consiglieri di esprimersi con il proprio voto.

Argomenti importanti trattati alla presenza dei tecnici Italgen e Acsr che, tuttavia, non hanno generato alcuna discussione, complice l'assenza di molti consiglieri e il silenzio dell'ex assessore Mauro Fantino, che proprio stasera (giovedì 21 aprile, ndr) ha organizzato un'assemblea pubblica contro il parco fotovoltaico.

Per la precisione erano assenti l'assessore Erik Ambrosio, i consiglieri di maggioranza Roberta Robbione, Clelia Imberti, Alessandro Monaco, e la consigliera di minoranza Ilda Maccario. Il capogruppo di maggioranza Francesco Papalia è arrivato in ritardo, così come la consigliera di minoranza Giorgia Tronci. Assenze che hanno rischiato di non far partire il consiglio per assenza del numero legale, con Mauro Fantino che ha atteso volutamente tra il pubblico.

Insomma, gli assenti hanno fatto parlare più delle mozioni.

“Ufficialmente non ho ricevuto alcuna segnalazione sulle assenze, tranne la richiesta dell'assessore Ambrosio – ha commentato il sindaco Beretta -. Ritengo poi che, per l'importanza della discussione, si poteva anche chiedere un collegamento online. Ho trovato raccapricciante la vistosa defezione di tanti consiglieri. C'è molto rammarico poiché sono stati tutti eletti dal popolo, e su questi temi topici mi sarei aspettato una presenza massiccia, soprattutto con i tecnici venuti apposta. L'assemblea consiliare era il luogo deputato per avere un confronto. Altrettanto grave il silenzio del noto esponente del comitato del No Mauro Fantino che non ha proferito parola”.

Duro l'intervento del vicesindaco Beppe Bernardi: “Su queste mozioni mi sarei aspettato la presenza di tutti. E invece la presenza di tutti non c'è. Dopo 20 anni in cui non mi sono mai assentato se non per motivi particolari, c'è invece chi fugge. Deludente vedere i consiglieri Monaco, Imberti e Robbione assenti, così come per l'assessore Ambrosio. Deludente vedere il consigliere Fantino in silenzio. Il partito del no è quello che ha fermato l'Italia. Il partito del no esiste anche a Borgo e spero che non fermi Borgo. Sono molto deluso. Questo è il mio ultimo discorso”.



Francesco Papalia si è scagliato contro Fantino: “Complimenti per il giochetto e il teatrino iniziale che rischiava di non far partire il consiglio. Siamo di fronte alla politica del no che vuole rallentare o addirittura fermare il progresso”.



Dal canto suo Fantino non ha fatto alcuna dichiarazione e si è assentato sulle dichiarazioni di voto. Questo il suo commento all'indomani del consiglio comunale: "Si è trattato di un consiglio comunale sfacciatamente elettorale, dove si rendono conto dei gravi errori commessi e dunque cercano ora di promettere regali di Babbo Natale per tutti. Speravano che io mi allineassi a questa deplorevole linea e con il mio silenzio sono riusciti ieri sera a farli andare in cortocircuito. Fra l'altro nonostante l'appoggio della minoranza al sindaco, non avevano neppure i numeri per iniziare il Consiglio comunale stesso. E addirittura con il vicesindaco che se la prende con il nuovo assessore da un mese Ambrosio. Aspetti di una nave che affonda e dove va peggio ancora per la scialuppa della minoranza guidata da Bona e Piermario Giordano. Questa sera all'assemblea pubblica finalmente si parlerà con la gente di Borgo, esponendo i nuovi problemi creati da sindaco e minoranza sull'area ex Italcementi".