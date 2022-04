Marco Bassino sta lavorando alla creazione della lista civica “La Torre”: “Borgo deve puntare di più sul turismo”

Se la lista “La Torre” sì farà, è molto probabile che il terzo candidato sindaco a Borgo San Dalmazzo sia proprio il giovane Marco Bassino.

Gestore del rifugio 'Questa' in alta Valle Gesso, fratello della campionessa di sci Marta, ha solo 20 anni ma le idee ben chiare.

Presente ieri sera, mercoledì 20 aprile, tra il pubblico del consiglio comunale, ci ha confermato la sua intenzione di scendere in campo per il bene della città: “In politica mi butto adesso ma ho sempre seguito le varie vicissitudini della città e sono sempre stato interessato a quanto succede anche a livello nazionale. Poi sono stato cullato nel pensiero liberale del mio prozìo Marco Borgogno, che è disposto ad accompagnarmi in questo percorso. È lui che mi ha dato l'indirizzo principale e mi ha fatto appassionare a questo mondo. Ritengo tuttavia che la politica sia importante ma che non debba rivestire un ruolo proncipale nell'amministrazione di un comune dove, alla fine, contano i fatti concreti”.

È proprio lui che sta cercando di mettere insieme una squadra: “La Torre sta lavorando per la creazione di una lista civica. Personalmente sto cercando di trovare candidati giovani e capaci che abbiano conoscenza della città e che conoscano le dinamiche. Non è facile mettere insieme 16 nomi di persone volenterose e competenti. Se ci riusciremo è molto probabile che il candidato sindaco sarò io”.

Un programma che sarà incentrato sul turismo e sulle energie rinnovabili: “Borgo ha bisogno di puntare non solo sul commercio e sull'artigianato, ma anche sul settore turistico. Occorre favorire la nascita di nuove attività di ricezione e valorizzare le poche esistenti, che saranno lo sbocco per lo sviluppo della nostra città in futuro, soprattutto garantendo una stretta collaborazione sulle tre vallate. Non dimentichiamoci che abbiamo il Parco Alpi Marittime che è un'attrazione straordinaria per i turisti d tutto il mondo. Insomma, valorizzare Borgo con finanziamenti ad attività gastronomiche e ricettive nell'ottica di un turismo sostenibile.

Inoltre cercheremo di puntare e indirizzare la città verso le fonti rinnovabili per essere sempre meno dipendenti da quelle fossili e inquinanti”.