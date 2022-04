Roberta Robbione ha il Covid: "Per questo non ero presente in consiglio comunale"

Roberta Robbione ha il Covid. Per questo non era presente ieri sera, mercoledì 20 aprile, al consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo.



E replica al sindaco Beretta che l'ha inserita nel gruppo degli assenti ingiustificati: "Il sindaco sbaglia, ho mandato al segretario il mio foglio di isolamento e ho chiesto di giustificare l'assenza".



Perché non chiedere il collegamento online? "In realtà sto piuttosto male e non me la sentivo. A causa dell'isolamento da Covid, e con mio grande rammarico, non potrò essere presente anche agli eventi del 25 aprile", conclude la candidata sindaca.