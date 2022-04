Casimiro, splendido gatto di strada cerca adozione del cuore

Questa è la storia di uno splendido micio di strada di media età, a cui è stato dato il nome di Casimiro.

"Vagava a Mondovì fino a quando una ragazza dal cuore enorme, insospettita dalla magrezza molto accentuata e dallo stato di salute che non era buono, lo ha ricoverato per accertamenti". Lo segnala la presidente dell’associazione Amici dei Mici di Savigliano, Enrica Piano, cercando per lui una "adozione del cuore".

Ci sono infatti problemi di salute, anche se sta migliorando dopo le cure, rispetto alle condizioni pessime in cui si trovava quando è stato soccorso.

"È fiv positivo ma felv negativo. È ipertiroideo e in più c'è ancora qualche problema che, con accurate terapie sta rientrando. Anche l'ipertiroidismo, debitamente curato, sta comunque dando buono risultati. Si rientra comunque nella categoria delle 'adozioni del cuore' – sottolinea la presidente informando che il mantenimento e le eventuali terapie, così come le spese veterinarie, sarebbero a carico dell'associazione. "Per la fiv, in casi di grande, grande consapevolezza si può pensare anche all'adozione con mici negativi, ripetiamo, lui è Felv negativo. Lo aiutiamo con tante condivisioni?"

E’ il suo appello. Il gatto è adottabile solamente in parte del Piemonte con pre e post affido. Scrivere su WhatsApp al 379 1491728. Amici dei Mici Organizzazione di Volontariato.