In piedi, fuori al freddo, ad attendere la quarta dose di vaccino: succede all'Asl di Borgo

Tutti in piedi fuori dal portone ad attendere il proprio turno per fare la quarta dose di vaccino. Alcuni sono anziani. Poi ci sono anche i convocati per le prime o terze dosi.

È quanto accade al poliambulatorio dell’Asl in piazza Don Raimondo Viale a Borgo San Dalmazzo, da lunedì 4 aprile divenuto il nuovo centro vaccinale di riferimento per Cuneo e valli dopo la chiusura dell'hub di Palazzo Bertello.

Un luogo che, secondo le segnalazioni di molti lettori, giunte ieri alla nostra redazione, non è adatto per la vaccinazioni di pazienti, in particolare anziani e fragili, proprio coloro che in questi giorni sono convocati per la quarta dose anti-Covid.

Questa la situazione fotografata oggi 21 aprile, all'apertura del centro.

“Accompagno la mamma di 86 anni a fare la quarta dose di richiamo – ci scrive una lettrice -. Il richiamo viene effettuato presso la ASL a Borgo San Dalmazzo. Anziani tutti in piedi fuori dal portone, nessun salone dove possano attendere seduti, gradini da salire. Da Cuneo ci fanno andare sino a Borgo, possibile non sia stato possibile avere un'altra location? Ho visto anziani arrivare in taxi! L’unico lato positivo è il personale cortese e preparato, che deve scusarsi per la situazione. Non ci sono davvero commenti”.

Dello stesso tono la lettera di un'altra lettrice: “Si dovrebbe avere rispetto, attenzione e organizzazione per assistere anziani, disabili e fragili nella facoltativa quarta dose di vaccino! Ma come si può prevedere una location per assistere gli anziani con le scale, senza sedie e con lunghe attese! Poi perché a Borgo S.Dalmazzo e non a Cuneo per chi risiede nel capoluogo. Non esistono luoghi adatti? Mi pare davvero assurdo e illogico che non si trovi una location in città. Chi ha pensato alla logistica forse non sa che gli ultra-ottanenni, i fragili e i disabili hanno quasi sempre problemi a deambulare, necessità di essere assistiti e confortati! Se già non è un piacere fare una quarta dose di vaccino sarebbe necessario decisamente un altro approccio. Davvero scandaloso, confido che si ponga rimedio al più presto a questa incresciosa situazione”.

“Questa mia lettera è indirizzata a coloro che, con una genialità incredibile, hanno pensato come hub vaccinale per gli ultra ottantenni di Cuneo e dintorni, gli ambulatori dell’Asl di Borgo San Dalmazzo – scrive un'altra signora -. Volevo ricordare a questi signori che spesso le persone anziane hanno difficoltà motorie e quindi costringerle, come è successo oggi (mercoledì 20 aprile, ndr), a stare fuori al freddo e in piedi per molto tempo, aspettando il loro turno, è stata una vera mancanza di rispetto e di organizzazione. A farne le spese, oltre ai poveri anziani, sono state anche le infermiere che con gentilezza cercavano di mantenere la calma e fare il loro lavoro”.

“Il centro vaccinazioni presso l'Asl a Borgo San Dalmazzo è un delirio! Le norme anticovid legate alla distanza sono decadute all improvviso?”, ci segnala un altro lettore.

La sede vaccinale al primo piano è aperta solo il pomeriggio dal lunedì al giovedì con orario 14.30/19.30, anche se dal 25 aprile verranno ampliati gli accessi per prima e terza dose booster come da nota stampa dell'Asl CN1.

Ci sono le scale, ma è doveroso segnalare che è presente anche un ascensore funzionante.

In effetti un cartello appeso fuori dalla porta indica di “attendere il proprio turno al di fuori dell'edificio”. Un altro per chi accede direttamente senza prenotazione per la prima e terza dose chiede di “entrare in ordine di arrivo” e che “potrà essere necessaria una certa attesa, della quale ci scusiamo”.