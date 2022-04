Cambiano gli orari per gli accessi diretti ai centri vaccinali anticovid 19

Dal 25 aprile le vaccinazioni anticovid-19 ad accesso diretto per la 1° dose over 12 (ad esclusione del vaccino NOVAVAX per il quale occorre la preadesione su portale Regionale) e per la 3° dose booster (per chi ha maturato i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario) saranno disponibili presso i seguenti centri vaccinali:

Savigliano: Ospedale S.S. Annunziata via Ospedali n° 9 presso la sala prelievi Martedì dalle 15.00 alle 17.00,

Fossano: Ospedale S.S. Trinità via dell’Ospedale n° 4 presso la sala prelievi Lunedì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00,

Saluzzo: Ospedale Civile Via Spielberg n° 58 presso Poliambulatori 1° piano Giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00,

Mondovì: Ospedale Regina Montis Regalis via San Rocchetto n° 99 presso la sala prelievi giovedì dalle 15.00 alle 17.00,

Borgo San Dalmazzo: Sala Convegni ASL piazza Don Raimondo Viale n° 2 Lunedì, martedì dalle 10.00 alle 11.00. Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.