Saluzzo, la bocciofila La Vittoria regala un maxi uovo di Pasqua all'associazione Penelope

La consegna del maxi uovo da parte della Bocciofila La Vittoria all'associazione Penelope. In foto a destra il presidente Giacomo Melifiori e la vicepresidente Claudia Occelli. A sinistra la presidente Penelope Manuela Maggio con due donne frequentanti il laboratorio

Un maxi uovo di Pasqua (con il fiocco è alto un metro e mezzo e pesa 7 kg) è stato regalato all’associazione Penelope di Saluzzo dalla bocciofila La Vittoria di via Trento.

E stato consegnato ieri dal presidente Giacomo Melifiori e dalla vicepresidente Claudia Occelli alla ex caserma Musso, sede di Penelope, associazione di promozione sociale dal 2012, nata un decennio prima per supportare e aiutare nel percorso di integrazione le donne straniere che vivono a Saluzzo e dintorni, attraverso attività artigianali, come la tessitura a mano e la sartoria.

Nello spazio a loro disposizione tessendo a telaio le donne apprendono competenze nell’ambito tessile, intrecciano nuove amicizie, comunicano, in un luogo di valorizzazione dei saperi di ognuna.

La presidente del sodalizio Manuela Maggio ringrazia per il gesto carino e molto gradito dalle donne che frequentano il laboratorio. Sarà diviso tra tutte e tra la gioia dei loro bambini, nei prossimi giorni dopo l’avvio di Start/Artigianato (domani venerdì 22 aprile) rassegna a cui Penelope partecipa con l’esposizione di manufatti di Penelope (nell’ex stabile delle Orsoline) e con un laboratorio di macramè (iscrizioni sul sito) in salita al Castello.