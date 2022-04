Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali relative alle partite del 34esimo turno del girone A di Serie D in programma sabato pomeriggio.

Tre gli anticipi comunicati: in campo anche le cuneesi Fossano e Bra, impegnate rispettivamente con Chieri in casa e Sanremese in trasferta.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Fossano-Chieri: Sebastian Petrov di Roma1

Pont Donnaz-Asti: Maksym Frasynyak di Gallarate

Sanremese-Bra: Marco Peletti di Crema