Bra, una poesia di Giovanna Santagati nell’antologia “Fiori di Maggio”

Giovanna (Jenny) Santagati colpisce ancora. La scrittrice braidese si è aggiudicata un nuovo riconoscimento, grazie alla poesia “Il saluto di marzo...”, scelta per l’antologia poetica “Fiori di Maggio”, giunta alla sua VI edizione e promossa dall’Associazione culturale GueCi, con il Patrocinio della città di Rende (Cosenza).

Di che cosa si tratta, precisamente? L’iniziativa “Fiori di maggio” (florilegio solidale - concorso biennale) è una raccolta a sfondo sociale, che sostiene la Casa Famiglia per minori “Santa Lucia” - Suore Minime della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo di Bucita (Cosenza). Un progetto non solo letterario, ma anche umano, che affianca il linguaggio poetico alla solidarietà e al problema dell’abbandono minorile.

La poesia non come fine, dunque, ma come mezzo per guardare verso gli altri.