Da Cuneo a Neive, in Granda tornano i mercati con i produttori di Campagna Amica:

In tutta la Granda domenica 24 aprile sarà una giornata all’insegna del gusto e delle tipicità a Km zero da scoprire per le vie di città e borghi. Sono quattro i mercati che vedranno coinvolti i produttori agricoli Coldiretti della rete Campagna Amica a Cuneo, Cavallermaggiore, Neive e Murazzano, per celebrare la primavera in tavola con i frutti della terra più amati di questo periodo dell’anno che vanno ad arricchire di nuove bontà il paniere delle produzioni.

In occasione della manifestazione “Cuneo in fiore e biofotovoltaico” in piazza Galimberti, salotto cittadino, le aziende agricole di Campagna Amica, piemontesi e liguri, proporranno fiori e tipicità agroalimentari fresche e trasformate: ortofrutta di stagione come i prelibati asparagi, salumi, vini, miele, nocciole, farine, biscotti e torte.

Altrettanto variegata l’offerta delle aziende Campagna Amica che questa domenica saranno a Cavallermaggiore per la Sagra del Gorgonzola. I gazebo gialli lungo le vie del paese saranno il segno distintivo delle produzioni controllate e garantite dal marchio Campagna Amica, dai formaggi vaccini e di pecora ai prodotti delle api, dalle confetture ai succhi di frutta, dai vini alle nocciole al pane.

Aria di primavera e profumo di buon cibo anche nel cuore di Murazzano per la fiera “Anduma e Tas-Tuma” e nel centro storico di Neive per il “Mercatino del Borgo”, dove non mancheranno le specialità degli agricoltori di Campagna Amica cuneesi e astigiani, dallo zafferano al succo d’uva, dal miele alla canapa e altro ancora.

“Dal Cuneese alle Langhe, è tanta la voglia di tornare a una salda normalità dopo gli ultimi anni vissuti tra blocchi e incertezza, e un segno tangibile di ripartenza arriva dai produttori di Campagna Amica – spiega la Responsabile provinciale Elisa Rebuffo – che tornano ad animare i centri cittadini offrendo una vasta selezione di prodotti 100% locali, stagionali e genuini. Un tripudio di gusto e qualità che conferma il nostro impegno a promuovere un consumo sostenibile e responsabile, oltre che vantaggioso per le aziende agricole del territorio”.