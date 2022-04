25 Aprile nel segno di Beppe Fenoglio per il Centro Studi tra passeggiate, pranzo e fiaccolata

La “Primavera di Bellezza” fa risplendere le colline di Langa e anima Alba con la festa di Vinum che abbraccia un Anniversario della Liberazione speciale nei cent’anni dalla nascita di Beppe Fenoglio.



Il Centro Studi Beppe Fenoglio commenta l’iniziativa di ANPI Torino che il 23 aprile alle ore 11 dedicherà a Fenoglio la piantumazione di un ciliegio, prima fra molte iniziative che saranno organizzate in questi giorni “Un ciliegio dedicato a Beppe Fenoglio per un 25 aprile speciale. Siamo molto contenti che l’ANPI di Torino abbia voluto dedicare a Beppe Fenoglio un momento così importante in questo Anniversario della Liberazione. È per noi il segnale che Fenoglio non è uno scrittore solamente albese, ma che le sue parole - così attuali in questi giorni drammatici - sono un patrimonio di tutti. Questo ciliegio, che ci ricorda “Una questione privata”, ci dice in fondo che la memoria di Fenoglio è la questione privata di tanti fra noi”.

L’albero, già piantumato al Parco del Valentino di fianco a Torino Esposizioni, guardando la fontana dei 12 mesi sulla sinistra, sarà inaugurato con la partecipazione delle autorità. “Abbiamo deciso di collocarlo lì per creare un legame con la futura sede della Biblioteca Civica” spiega il presidente di Anpi Nicola Grosa, Augusto Montaruli.



Il 23 aprile in occasione di Vinum a Alba, con partenza da Piazza Rossetti alle 9.45, il Centro Studi propone un trekking intitolato “Fenoglio, il fascino del fiume e i cru del Barbaresco”, un percorso a piedi da Alba a Barbaresco: dal centro storico della città, conduce sulla collina panoramica di Altavilla e segue il corso del fiume Tanaro. Passando accanto alle rive fluviali sottostanti agli strapiombi delle spettacolari Rocche di Barbaresco. Il percorso si snoda attraverso i cru della Mga, permettendo di scoprire con i propri occhi le radici della ricchezza naturalistica e culturale del territorio. Prenotazione obbligatoria sul sito www.beppefenoglio22.it



A Alba Il programma per il 25 aprile è denso di appuntamenti: per chi vorrà ripercorrere i passi di Fenoglio alle 9.45 da Manera di Benevello parte l’escursione organizzata dal Centro Studi Beppe Fenoglio con la conduzione di una guida naturalistica della Regione Piemonte La Primavera Sul sentiero di Johnny. Il percorso, di 14 o 17 chilometri, tocca numerosi punti di grande interesse letterario dove si intrecciano le vicende della Resistenza e della vita contadina della “Malora”, realisticamente narrate dallo scrittore. Luoghi come il Rittano, il Pilone del Chiarle, il Boscasso, la chiesetta di Sant’Elena a picco sulla Valle Belbo come una vedetta paziente, San Bovo di Castino, il Pavaglione, sono diventati luoghi di un mito, fra narrazione e realtà storica. Lontano dai tragici eventi della guerra, le silenziose creste, le piccole vigne sostenute dai bei muretti a secco, le fioriture del sottobosco, le preziose orchidee spontanee e il panorama assumono un significato di grande bellezza paesaggistica e di pace.

Prenotazione obbligatoria: sul sito www.terrealte.cn.it, al numero 3396575703 o info@<wbr></wbr>terrealte.con.it.



Alle 10, per chi vuole restare in città, l’edizione del 25 aprile del percorso Tra le righe di Fenoglio: una speciale visita dei luoghi dello scrittore partendo da Piazza Rossetti per tornare in Piazza Risorgimento per le 11 per un momento di celebrazione pubblica con il sindaco della Città di Alba, l’ANPI e il Centro Studi Beppe Fenoglio rappresentati da Carlo Bo, Enzo Demaria, Margherita Fenoglio, Lorenza Balbo e Paola Farinetti.

La tradizionale Passeggiata Resistente della Fondazione Mirafiore si svolgerà, eccezionalmente, al pomeriggio con partenza alle ore 15 dal Garden del Lago a Serralunga d’Alba. Camminando nel Bosco dei Pensieri si parteciperà a gruppi di lettura guidati da Oscar Farinetti, Antonio Armano e Paola Farinetti. In caso di maltempo la passeggiata si svolgerà nelle cantine storiche di Fontanafredda. Per partecipare alla passeggiata è indispensabile iscriversi sul sito www.fondazionemirafiore.it.

La passeggiata sarà preceduta da un Pranzo Resistente a cura dell’Osteria Disguido, a partire dalle ore 12:30 presso il Garden del Lago, al prezzo popolare e speciale di 25 euro, bevande escluse e in tavoli conviviali. Per prenotare il pranzo contattare l’Osteria al numero: 0173 626442.

Alle 17 a Valdivilla il Comune di Santo Stefano Belbo deporrà una corona a memoria della II Divisione Langhe.

La lunga giornata si concluderà a Treiso alle 20.00 con la Fiaccolata Antifascista per commemorare i partigiani delle Langhe caduti per la Libertà.



Fra le moltissime iniziative organizzate in tutto il Paese, a Bergamo “Resistenza attraverso le parole di Fenoglio”, una campagna di affissioni ideata da Isrec Bergamo su progetto di Dario Carta e Donatella Rota con la consulenza scientifica di Angelo Bendotti. In occasione del 25 aprile 2022, partendo dal Centenario, 19 designer professionisti, provenienti da diverse esperienze socioculturali e sensibili alla tematica, hanno realizzato una serie di manifesti ispirati ad un breve brano di Fenoglio, selezionato da alcuni suoi scritti dedicati all’esperienza resistenziale. I poster hanno una forte relazione tra concetto grafico e parola scritta. La campagna di duecento manifesti affissi nelle vie cittadine durante il periodo del 25 aprile vuole attirare lo sguardo del passante per generare e risvegliare azioni e riflessioni di pensiero critico.



Per onorare la figura di Fenoglio partigiano l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” – insieme ad Anpi sezione di Alba Bra Langhe e Roero, Associazione Colle della Resistenza, Federazione italiana volontari della libertà - Associazione Volontari della libertà del Piemonte, Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, Fondazione Circolo dei Lettori – organizza il 27 aprile al Polo del 900 di Torino una giornata di studio. Una riflessione incentrata sulla sua partecipazione alla Resistenza, sull’importanza della sua opera nella riflessione storiografica e sulla sua ricezione nel dibattito pubblico coordinata da Chiara Colombini. Prenotazione obbligatoria sul sito.



Per tutta la durata del centenario fenogliano, in collaborazione con il Comune di Alba, è allestita l’installazione “Piazza Rossetti 1” una struttura - pensata e realizzata dall’architetto Danilo Manassero con le fotografie di Antonio Buccolo - che svela attraverso un gioco poligonale gli interni di quella che un secolo fa era Casa Fenoglio.



Il calendario degli appuntamenti, in continuo divenire, è aggiornato sul nuovo sito del Centenario Fenogliano www.beppefenoglio22.it