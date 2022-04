A Pamparato tutto pronto per il concorso nazionale di chitarra “Ansaldi” e la mostra di Buròt

Provveduto alle ultime fasi organizzative, il concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi” è pronto all’avvio. Sarà, la 46ª edizione, della manifestazione, voluta dal m.° don Ansaldi per una profonda educazione musicale classica, molto importante, dovuta al numero elevato di iscrizioni da ogni parte della nostra nazione.

"Nella nostra vallata - spiegano gli organizzatori - da una cinquantina di anni nota per aver ospitato il Festival dei Saraceni, rivolto alla musica antica, la nuova proposta specialistica per chitarra, porterà una nuova ventata culturale".

Il Sindaco dott. Franco Borgna ha creduto all’iniziativa e la ha sostenuta, in quanto ritiene che sia un arricchimento sociale e richiamo turistico. Importanti docenti di conservatori e istituti Musicali giudicheranno gli iscritti nelle cinque categorie. Sabato 23 aprile inizieranno le prove e i concorrenti verranno ricevuti nella sala consiliare, alla presenza di varie autorità, tra cui si spera di avere il Presidente della Provincia, dott. Federico Borgna e l’on. Ciaburro. Alle 21, nella magnifica sede della Chiesa Parrocchiale di San Biagio, ricca di campi pittorici, due affermati maestri, Margherita emiliani di Ravenna, e Federico Dominici Buraccini di Roma, proporranno opere di grande rilievo della letteratura chitarristica di più secoli. Domenica 24 aprile è dedicato alle finali, quindi alla Messa, nella Parrocchiale di Serra, e Saggi in tre sedi: Valcasotto, Serra Pamparato, Sant’Anna di Montaldo Mondovì.

Il lunedì 25 aprile si terrà la cerimonia di premiazione, con esecuzione di brani musicali da parte dei primi premi nelle diverse categorie.

LA MOSTRA DI BUROT

Molto interessante è la personale dell’artista Buròt Francesco Russo nella Sala Consiliare, per rendere il nobile locale storico del Marchesi Cordero di Pamparato più elegante e ammirevole. Il poliedrico uomo d’arte monregalese, già noto quale scultore in pietra e legno, nonché autore di olii e acquarelli, come pure di varie forme di grafica e financo di fotografia d’arte, presenta ora una nuova sua creazione: curiose allegorie in pennarelli policromi. Remigio Bertolino, critico d’arte sopraffino, a tal proposito precisa” nel nero periodo del confinamento a causa della pandemia, Buròt non è rimasto inerte, ma ha cercato di vedere oltre la desolazione che si stendeva al di là della finestra dello studio. Si è immerso in un microcosmo di sensazioni cromatiche, di immagini rutilanti, fantasmagoriche. Ha cercato di evadere dal carcere dell’isolamento, attraverso il gioco dell’invenzione continua. In molte immagini traspaiono soli e lune antropomorfiche, farfalle e gufi, in un a sorta di arcana contiguità. L’artista opera ibridazioni tra vari animali. Esemplare è l’immagine del misterioso uccello dalla magica corona lunare.