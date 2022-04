Bruno Maestrelli confermato presidente Assopto Cuneo

La recente assemblea dei soci Assopto Cuneo, Associazione Ottici Optometristi della provincia di Cuneo, ha dimostrato l’apprezzamento del lavoro svolto confermando buona parte del direttivo uscente, il quale si è riunito nei giorni scorsi per la definizione delle cariche apicali.



Il Consiglio direttivo ha confermato la fiducia nel presidente Bruno Maestrelli, che sarà coadiuvato dal Vice Paolo Poggio e dai consiglieri Enrico Armando, Cristina Toffoli e Massimo Carelli. Proboviri sono Mario Rosso e Fulvio Armando, revisori Valentina Maestrelli e Davide Marabotto.



Assopto Cuneo è il Sindacato degli ottici optometristi professionali costituita oltre 50 anni fa, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo ed emanazione provinciale di Federottica-Confcommercio.



“Durante l’assemblea – afferma Bruno Maestrelli, presidente Assopto Cuneo – abbiamo tracciato il programma dell’attività del prossimo triennio, che si svilupperà nella continuazione della tutela della Categoria degli Ottici Optometristi in stretto contatto con Federottica-Confcommercio e con Confcommercio della provincia di Cuneo”.



“Continueremo – precisa Maestrelli – nella divulgazione dell’importanza della prevenzione della vista, in particolare nei confronti delle fasce più deboli, nello specifico dei bambini e nell’aggiornamento professionale dedicato agli iscritti”.



Da oltre dodici anni Assopto Cuneo porta avanti il Progetto Bimbovisione, quali referenti nazionali sono Bruno Maestrelli ed Enrico Armando, un servizio offerto gratuitamente sul territorio che dall’anno scolastico 2008-2009 ha proposto decine di conferenze nelle scuole dell’infanzia e primarie, con il coinvolgimento di migliaia di partecipanti tra insegnanti e genitori. Il risultato è stato che una corretta visione migliora l’apprendimento da parte degli alunni, come talune abitudini scorrette



“Faccio i complimenti – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – per la conferma a Presidente provincia di Assopto Cuneo, come all’intero Consiglio direttivo”.



“Sono sicuro – conclude Chiapella – che sapranno interpretare le esigenze della categoria e confermo l’impegno di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo a fianco di Assopto Cuneo nei vari livelli istituzionali a difesa del ruolo dell’ottico optometrista professionale”.