Cuneo, martedì 26 divieto di transito in un tratto di via Basse di Stura

Il Comune di Cuneo informa la cittadinanza che, per motivi di viabilità e di incolumità delle persone, nell’ambito dei lavori di ricostruzione del fabbricato contraddistinto con il civico 26 di via Basse di Stura (oggetto di demolizione avvenuta nel gennaio scorso) nella giornata di martedì 26 aprile, dalle ore 14,30 alle 17,30, si renderà ancora necessaria la chiusura al transito veicolare della stessa via nel tratto compreso tra l’incrocio con via San Giacomo e quello con via Giola.



Sono esclusi i residenti per accedere ai carrai compresi tra via San Giacomo e il cantiere al civico 26 e tra via Giola e lo stesso.