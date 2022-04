Cuneo: slitta per malfunzionamento la riapertura dello spazio f'Orma

Non aprirà domani (sabato 23 aprile) lo spazio f'Orma di Cuneo: a causare lo slittamento a data da destinarsi - anche per l'evento speciale "Barefoot del mattino" previsto per le 7.30 - , un generico problema tecnico.

La struttura situata al parco fluviale Gesso e Stura, in piazzale Walther Cavallera davanti alla Casa del Fiume e vicino al locale Infopoint, è rimasta chiusa per il periodo invernale. In tanti attendevano la riapertura, e continueranno a farlo.

Inaugurata nel giugno dell'anno scorso l'area è stata realizzata nell'ambito del progetto Iterreg Alcotra 2014-2020 e grazie, anche, al contributo dell'ASO Santa Croce e Carle.

Presto sul sito del Parco Fluviale e su quello del Comune ulteriori indicazioni.