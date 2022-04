“Di Fiore in Zucca”: a Piozzo torna il nuovo evento dedicato alla zucca domenica 24 aprile

Dopo 2 anni di stop forzato causa Covid-19 torna la new entry delle manifestazioni dedicate alla zucca a Piozzo, piccolo comune in provincia di Cuneo alle porte delle Langhe, famoso per la sua birra e la Fiera Regionale della Zucca.

La tradizionale distribuzione di semi di zucca che ogni anno veniva fatta nella seconda metà di aprile, si era trasformata con successo nel 2019 diventando una vera e propria manifestazione che si svolgerà quest’anno domenica 24 aprile nella piazza principale del paese e lungo le vie che vi accedono.

Di Fiore in Zucca sarà un’occasione per trovare, oltre alle sementi di oltre 550 varietà di zucca provenienti da tutto il mondo, coltivate nel paese e distribuite gratuitamente dall’Associazione Turistica Pro Loco di Piozzo, anche numerosi stand dedicati ai semi, ai fiori di primavera, alle piantine di ortaggi, e alle spezie che inonderanno Piozzo di profumi e colori.

"Abbiamo voluto dare il giusto valore all’essenza della zucca, - spiegano dalla Pro Loco - a ciò che le permette di nascere, crescere e maturare per la gioia di chi la potrà trovare sulla tavola e come ornamento autunnale della casa. Un invito anche a tutti coloro che vogliono cimentarsi nella coltivazione e collaborare alla conservazione della biodiversità, che con le zucche è davvero generosa".

Si potranno poi trovare i ricettari contenenti ricette di antipasti, primi, secondi e dolci a base di zucca e si potrà consultare la dettagliata scheda orticola delle varietà in coltivazione a Piozzo.

In occasione della Giornata della Terra 2022, ad aprire la manifestazione, venerdì 22 alle 21 nella biblioteca civica di via Carboneri, la presentazione del documentario “C’era una volta il paese dei Lapacuse”, di Maria Cristina Pasquali e Carlo Bava, collaboratori della trasmissione RAI3 GEO. Musica dal vivo con l’arpista Vincenzo Zitello, autore della colonna sonora.

PROGRAMMA

Una giornata di festa primaverile in piazza: mercato di fiori e ortaggi, grande scambio di semi, idee verdi e personaggi in visita al paese delle zucche.

Venerdì 22 aprile 2022

Biblioteca

Presentazione del documentario

C’era una volta il paese dei Lapacuse

di Maria Cristina Pasquali e Carlo Bava, collaboratori della trasmissione RAI3 GEO

Musica dal vivo con l’arpista Vincenzo Zitello, autore della colonna sonora

Ore 18.00

Incontro con la stampa

Ore 21.00

Incontro con il pubblico

Domenica 24 aprile 2022

Chiesa dei Battuti Neri, piazza V luglio 1944, dalle 9.30 alle 18.00

Il presepe di zucche

Mostra fotografica di Chiara Ulivi

Piazza V luglio1944 dalle 9.30 alle 18.00

Grande scambio di semi interregionale

La Pro Loco di Piozzo mette a disposizione i semi delle 550 varietà di zucche coltivate per la Fiera della Zucca. Partecipano allo scambio i gruppi Seed Vicious di Firenze, Semiscambi di Cremona, Vado per semi di Vado Ligure, la Gouerze di Nus (Aosta), La Milpa Orto Collettivo Piasco.

Mercatino verde di piante, fiori, sementi, ortaggi, attrezzature per giardinaggio, prodotti alimentari provenienti dalle piante, piccolo artigianato

Spazio incontri, Piazza V luglio 1944 dalle ore 9.30 alle 18.00

Il Grande giuoco dell’Oca alle Erbe

Come prendere confidenza con le erbe spontanee commestibili, attraverso trenta metri di percorso giocoso, a cura di Carlo Bava

Spazio incontri, Piazza V luglio 1944 ore 11.00

Di seme in meglio

Conversazione con Enrico Costanza, giardiniere culinario e docente del corso ‘Cuisine gardening’ nel Master Culinary Arts dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Spazio incontri, Piazza V luglio 1944 ore 15.00

Ogni erba che guarda in su… ha una sua virtù!

Laboratorio di riconoscimento delle erbe spontanee alimentari, con Maria Cristina Pasquali

dalle 12.30 alle 14.30

Pranzo della domenica nei ristoranti e locali di Piozzo, con speciale menù primaverile

Si consiglia di prenotare.