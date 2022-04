Gli effetti economici della guerra in Ucraina, convegno al castello degli Acaja con i Pensionati Cisl cuneesi

Una mattinata di dibattito oggi, venerdì 22 aprile, al Castello degli Acaja di Fossano per affrontare i temi legati agli effetti economici sul nostro territorio della guerra in Ucraina con focus specifico sulla dipendenza energetica e quali strade intraprendere per garantirci un futuro sostenibile e indipendente.



Ne hanno discusso Stefano Parola (vice capo-servizio de la Repubblica di Torino), Alberto Poggio (ricercatore dipartimento energia del Politecnico di Torino) e Tommaso Gamaleri (responsabile servizi della Cooperativa ènostra, realtà che produce energia da fonti rinnovabili e la distribuisce ai propri soci, circa 8mila). Ad aprire i lavori della mattinata il segretario generale dei Pensionati Cisl cuneesi Matteo Galleano.



A concludere, il segretario regionale dei Pensionati Cisl Piemonte, Francescantonio Guidotti