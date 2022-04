Il turismo dell'outdoor vede Liguria e Piemonte a braccetto: un incontro per raggiungere i fondi Alcotra (Foto e Video)

Riunione di buona parte dei Sindaci dell’entroterra e della costa, ovvero dei 38 comuni che fanno parte del ‘Progetto Outdoor’, di cui Sanremo è capofila. Un incontro che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei diversi comuni ponentini, insieme a quelli delle regioni Liguria e Piemonte, pensando al futuro turistico del triangolo formato dalle due regioni (in particolare le province di Cuneo e Imperia) con il dipartimento delle Alpi Marittime.

Ha accolto gli ospiti, alla ‘Piccola’ di Ospedaletti offerta dal locale Comune, il Consigliere sanremese Mario Robaldo, da sempre grosso sostenitore del progetto: “Oggi parliamo nuovamente dell’importante collegamento tra il cuneese e la nostra zona e ci auguriamo di poter arrivare ai fondi Alcotra, insieme agli amici della Costa Azzurra. Sarà importante per il nostro futuro turistico e, pian piano arriviamo a qualcosa di concreto, anche grazie all’attenzione di tutti i comuni”.

Un momento importante per fare squadra, come ha confermato anche Beppe Carlevaris, presidente di ‘Conitours’: “Si tratta di un’ulteriore tappa di avvicinamento al nostro obiettivo comune, per cogliere quelle opportunità turistiche eccezionali a livello internazionale. Stiamo preparando il progetto Alcotra con i francesi, per condividere i progetti senza farli calare dall’alto, affinchè non siano solo mezzi per accaparrarsi i finanziamenti. Dobbiamo invece crederci tutti insieme, per avere un valore aggiunto per tutti i territori. I confini amministrativi non hanno senso e ai turisti non interessano, perché la ‘macroregione’ che abbiamo è davvero insuperabile. Abbiamo espresso un interesse comune e vogliamo portarlo avanti nel confronto con un colloquio sincero tra Liguria e Piemonte”.

Anche l’Assessore al Turismo della Regione Liguria, Gianni Berrino, ha partecipato all’incontro di oggi: “E’ un grande progetto di collaborazione tra Liguria e Piemonte che abbraccia le ‘Vie del Sale’, che si potranno fare in bici e piedi. Un incontro che mette in risalto il lavoro dei tanti comuni che stanno collaborando per fare cresce il turismo dell’outdoor, uno dei punti di attrazione più gettonati. Anche la Regione Liguria sta lavorando molto e stiamo per varare il bando per diventare guida e istruttore di mountain bike e c’è anche fermento dei privati, come visto a Genova nel progetto dei campioni che possono accompagnare gli amatori”.

Con il presidente della Commissione Turismo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni abbiamo parlato sia del progetto e dell’offerta turistica ma anche dei problemi relativi alla viabilità dopo la tempesta Alex: “Abbiamo un triangolo virtuoso tra Imperia, Cuneo e Nizza con un territorio che vede le montagne che si ‘tuffano’ in mare e che ci permette un’offerta turistica unica in Europa e nel Mondo. Stiamo scontando le ferite della tempesta di ottobre 2020 ma ne usciremo sicuramente. Ora dobbiamo promuovere la nostra risorsa turistica dell’outdoor da proporre sia ai cicloamatori che agli escursionisti a 360 gradi, per colpire quei mercati del Nord Europa, particolarmente appetibile. Senza dimenticare l’importantissimo aeroporto di Nizza, fondamentale per l’intero comprensorio”.

Quali speranze per i lavori in corso sul Colle di Tenda? “Dobbiamo fare in modo che gli scambi ci siano anche adesso con il tunnel chiuso. Ho parlato con il Prefetto di Cuneo, che prevede una fine lavori tra la fine 2023 e la metà del 2024. Il tempo è ancora tanto ma possiamo comunque fare proposte vincenti sul mercato turistico”.