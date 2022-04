Le opportunità di Agrisolare e Pnrr per le aziende agricole spiegate a Mondovì

Giovedì 28 aprile, alle ore 18, presso la Sala Conferenze in corso Statuto 11 a Mondovì avrà luogo l’incontro di presentazione dei nuovi finanziamenti in agricoltura organizzato da Confagricoltura Cuneo.



Il convegno sarà presentato da Valter Roattino, segretario della zona di Mondovì di Confagricoltura e verterà su Pac, Psr e Pnrr Agrisolare. Dopo l’introduzione di Roberto Abellonio, direttore provinciale di Confagricoltura Cuneo, la parola passerà a Marco Bruna, segretario delle zone di Saluzzo e Savigliano, che esporrà i finanziamenti riguardanti la nuova Pac e Psr, mentre l’intervento di Simona Rossotti di Meg&Partner tratterà i bandi e i finanziamenti per le imprese. Entrando nel merito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Agrisolare, Luca Perrone di STP Progetti presenterà il decreto-legge sul Parco Agrisolare e l’Ingegner Marco Bano di ESI Srl descriverà la convenzione con la propria azienda. Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa telefonando allo 0174.42071 o scrivendo una mail all’indirizzo sciandra@confagricuneo.it. Nelle prossime settimane sono in programma incontri sugli incentivi legati all’Agrisolare anche nelle altre sedi di zona di Confagricoltura Cuneo.

“Si tratta di un’iniziativa mirata a far conoscere alle aziende agricole e agli operatori del settore anzitutto le opportunità che può riservare il bando Agrisolare per l’installazione del fotovoltaico sui tetti di edifici e fabbricati ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale nel periodo 2022-2024, oltre alle altre principali misure che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sta per mettere a disposizione del settore primario” spiega Valter Roattino.