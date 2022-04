Per la Giornata della Terra "Piantumazione selvaggia" con i bimbi di Magliano Alfieri

Oggi, in occasione della Giornata per la Terra, i referenti di "Piantumazione Selvaggia", associazione di Brescia che si prende cura del pianeta dandogli più ossigeno attraverso l'innesto di nuove piante, sono stati nella scuola dell'infanzia di Magliano Alfieri per un'azione dedicata all'ambiente e alla natura.

I referenti dell'associazione, con i bimbi, hanno arricchito il giardino della scuola piantando: un acero, un faggio, un gelso, due lecci, due noci neri e due tamerici.

Come avvenuto per l'iniziativa promossa nel comune di Pianfei, alcune settimane fa (leggi qui), tutte le piante sono state offerte dall'associazione.