Primo soccorso pediatrico: un incontro formativo con la Croce Rossa a Villanova Mondovì

Nuovo appuntamento dell’Università del Mondolè a Villanova Mondovì, martedì 26 aprile alle ore 21,con una serata dedicata alle piccole e grandi emergenze sanitarie che coinvolgono i bambini.

L’incontro informativo, nei locali della Biblioteca Civica di Villanova Mondovì, in piazza Filippi, è organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Mondovì ed è pensato come evento interattivo per rispondere ai dubbi di mamme, papà e nonni (ma non solo).

Medici, istruttori e infermiere volontarie del Comitato della Croce Rossa di Mondovì daranno utili indicazioni e consigli pratici per affrontare al meglio le situazioni di emergenza, gestendo piccoli inconvenienti o problemi sanitari che possono verificarsi in età pediatrica.

L’ingresso è libero con green pass rafforzato e prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’Infopoint <wbr></wbr>Mondolè (tel. 0174 244481 interno 1 – cell. 331 8757807, aperto tutti i giorni in orario 9-12 e 15-18 eccetto la domenica pomeriggio).

L’Università del Mondolè è il progetto culturale che dal 2019 arricchisce le serate nei Comuni dell’Unione Montana Mondolè: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì. Un progetto pensato e promosso da un gruppo di Amministratrici dei cinque Comuni che anche quest’anno, tra gennaio e maggio, hanno allestito un palinsesto di appuntamenti aperti a tutti i cittadini, senza limiti di età, che spaziano dall’arte all’alpinismo, dalle tradizioni locali alle abilità antiche, dal benessere all’alimentazione, dalla psicologia al primo soccorso, dalla lettura al canto.