Ritorna l’appuntamento “ultima domenica del mese ai musei di Robilante”

Domenica 24 aprile 2022 (con orario 10-12 e 15.30-18) il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.com di Robilante accoglieranno i visitatori permettendo loro di scoprire come è composta una fisarmonica e quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna (Museo della fisarmonica), oppure lasciarsi incantare dal racconto appassionato di Quinto (Mu.S.com) sul suono e la relativa trasmissione durante la visita alla sua ricchissima collezione di radio e grammofoni.

Si ricorda che, al fine di garantire il distanziamento tra persone, il numero massimo di visitatori che potranno accedere contemporaneamente sulla base della dimensione dei vari locali museali è pari a 8 persone al Museo della Fisarmonica e 5 al Mu.S.Com. E’ pertanto consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti, con inizio visita ogni all’ora ed alla mezz’ora), per potersi assicurarsi l’ingresso ed evitare l’attesa all’esterno. Si precisa che la prenotazione non è obbligatoria, ma vivamente consigliata per evitare attese all’esterno.

Durante tutta la visita sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti recapiti

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).