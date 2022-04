Tante iniziative nel week-end a Mondovì

Domenica 24 aprile gli esercizi commerciali di Mondovì Breo e Piazza resteranno aperti. Una decisione di As.Com monregalese, ass. "La Funicolare" e Confesercenti assunta in sinergia con le manifestazioni organizzate dal Comune nella stessa giornata, quali "MondovìVola" ed il mercatino dell'antiquariato per le vie del centro.

"Siamo particolarmente grati alle Associazioni di Categoria ed ai titolari degli esercizi commerciali per questa scelta che contribuisce in modo determinante alla buona riuscita di Mondovì Vola e dell'estensione del mercatino dell'antiquariato per le vie di Breo" commenta il Sindaco, Paolo Adriano.