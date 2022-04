Un nuovo incidente si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 22 aprile, in via Salmour a Fossano, tratto stradale già in passato teatro di analoghi episodi. Erano circa le 8.30 quando un’utilitaria è stata protagonista di un’uscita di strada che non ha coinvolto altri mezzi.

Lievi ferite per la donna alla guida del veicolo, soccorsa dal personale dell’emergenza 118 e dal Vigili del Fuoco provenienti dal Comando Provinciale di Cuneo.