Incidente stradale a Mondovì, in frazione Gratteria, nella tarda mattinata di oggi (venerdì 22 aprile).

Coinvolta un'unica automobile in transito in direzione Magliano Alpi, ribaltatasi in un prato adiacente alla sede stradale e in prossimità di una falegnameria. Ferito lievemente il conducente.

Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e l'emergenza sanitaria.