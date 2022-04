Riforniva di marijuana gli amici, condannato pusher 27enne

È stato condannato in Tribunale a Cuneo a un anno e 15 giorni di reclusione un 27enne di origini albanesi, residente a Busca, sotto accusa per spaccio di droga. Un’attività illecita, la sua, che si sarebbe protratta per circa due anni.

I Carabinieri lo avevano ‘pizzicato’ nel dicembre 2017 mentre il ragazzo, in compagnia di un amico, era a bordo di un’auto. In quell’occasione i militari trovarono nascosti nello sportello del lato guidatore circa 50 grammi di marijuana. Con l’avanzare delle indagini le autorità individuarono alcuni altri giovani clienti dell’imputato.

In aula due testimoni hanno confermato di rifornirsi di droga proprio da lui, ma che questi non avrebbe mai ricevuto denaro in cambio. Un altro testimone, che per circa un anno aveva acquistato marijuana dal 27enne, ha spiegato al giudice che gli scambi si concordavano per telefono e avvenivano a Busca.