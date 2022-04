Perdita di peso in modo incontrollato: ecco come salvaguardare la salute

Quando si parla di perdita di peso, sono tantissimi gli aspetti a cui fare attenzione. Uno di questi riguarda il fatto di concretizzare il calo ponderale in maniera sana. I dimagrimenti troppo rapidi, infatti, possono influire in maniera fortemente negativa sulla salute sia dal punto di vista psicologico - difficoltà nel vedersi in quello che, soprattutto quando si lasciano andare diversi kg, è di fatto un “corpo nuovo” - sia per quel che concerne la salute fisica. In quest’ultimo caso, si parla innanzitutto di scompensi metabolici. Per fortuna, oggi come oggi basta davvero poco per evitare queste problematiche. Esistono infatti diversi consigli da mettere in pratica per perdere peso in maniera controllata. Scopriamo assieme i principali nelle prossime righe di questo articolo.

Non saltare la colazione

Un errore che tantissime persone fanno quando decidono di perdere peso è quello di saltare la colazione. Se si punta a tornare in forma in maniera sana e controllata, mettere da parte il primo pasto della giornata è sbagliatissimo. In questo modo, infatti, si rallenta il metabolismo. Attenzione: la colazione non va solo fatta, ma scelta tenendo conto della maggior varietà nutrizionale possibile. Se si esagera con gli zuccheri, il rischio è quello di andare incontro, nel corso della giornata, a picchi glicemici che portano a ulteriore ricerca di cibo, il che non è chiaramente il massimo quando si punta a perdere peso.

Mastica a lungo

Anche se a volte non ce ne rendiamo conto, i trucchi per dimagrire in maniera controllata e sana non sono facili... di più! Tra questi rientra il fatto di masticare a lungo quando si mangia. Questo atto che compiamo ogni giorno senza riflettere sulla sua importanza è un prezioso alleato della forma fisica. Aiuta infatti a mantenere alti i livelli di sazietà.

Valuta l’integrazione naturale

In alcuni casi, quello che mettiamo nel piatto non è sufficientemente ricco dal punto di vista nutrizionale. Alla luce di ciò, si può avere a che fare con delle carenze che influiscono sul mantenimento del peso e su meccanismi come la termogenesi corporea. In questi frangenti, si può valutare, dopo aver consultato il proprio medico di fiducia, di dare spazio all’integrazione naturale. Prodotti come Reduslim, uno dei supplementi più popolari in assoluto, grazie a ingredienti come la caffeina e il pepe di Cayenna rappresentano un valido supporto al corpo nei casi in cui, per esempio, ci sono difficoltà nel bruciare le calorie in eccesso.

Ricorda: non esiste solo il peso

Quando si punta a dimagrire, molto spesso si compie l’errore di focalizzarsi solo sul peso. Se l’obiettivo è quello di tornared in forma in maniera sana e controllata, è nodale essere consapevoli dell’esistenza di altri fattori degni di attenzione. Qualche esempio? I centimetri, che vanno controllati con la stessa assiduità e lo stesso impegno che si dedicano a osservare i cambiamenti sulla bilancia.

Fai attenzione a quello che bevi

Per dimagrire in maniera sana e controllata bisogna fare attenzione a quello che si mangia, ma anche a quello che si beve. Preparare piatti leggeri e ricchi di fibre - nutrienti fondamentali quando si ha l’obiettivo di perdere peso - è perfettamente inutile se poi si esagera con le bevande zuccherate.

Leggi sempre le etichette

Vuoi dimagrire senza dimenticare la salute? Leggi sempre le etichette quando fai la spesa! Soprattutto nel caso dei cosiddetti prodotti light, il rischio è quello di acquistare cibi ricchi di sale (la sua presenza è necessaria per compensare l’assenza dei carboidrati e per insaporire il preparato). Il risultato? Un aumento della ritenzione idrica e, in alcuni casi, anche del peso corporeo (per non parlare dei rischi per la pressione arteriosa, che quando si alza troppo è dannosa per il cuore).