Strutture ricettive: perché valorizzare l'area relax con una copertura per piscina in legno

Che si tratti di un hotel, di un camping o di un B&B, la presenza di una piscina esterna con area relax è fondamentale per il business di qualsiasi struttura ricettiva: attira l’interesse di potenziali clienti e migliora la reputazione dell’edificio turistico. Non si tratta di un semplice elemento di arredo ma di una parte integrante dell’esperienza che gli ospiti – sia adulti che bambini – vivono durante il loro soggiorno.

Gestire un’area relax con piscina esposta all’aria aperta non è comunque semplice perché richiede una cura costante. Difatti, i raggi UV, gli agenti atmosferici come pioggia e vento e le temperature eccessivamente calde o troppo fredde possono danneggiare la vasca e lo spazio circostante nonché provocare il deposito di residui e la proliferazione di alghe.

Per questi motivi, se si decide di garantire ai propri ospiti un’area relax dotata di piscina nella struttura ricettiva bisogna valorizzarla al meglio e prendersene cura per evitare danni sia da un punto di vista estetico che strutturale che richiederebbero una continua manutenzione ed un dispendio economico non indifferente.

In questo senso, una soluzione elegante ma anche funzionale da prendere in considerazione può essere la copertura in legno per piscine.





Area relax con piscina: perché scegliere le coperture in legno

Installare una copertura in legno per l’area relax con piscina esterna è una scelta che assicura diversi vantaggi in termini di sicurezza, design e funzionalità. Importante è scegliere solamente dispositivi di elevata qualità che possano garantire le massime prestazioni.

Ne costituiscono un esempio le coperture in legno di Abritaly.eu per le piscine , realtà d’eccellenza nel settore che propone strutture adatte per essere installate in qualsiasi tipologia di ambiente, grazie al design accattivante e ai materiali attentamente selezionati con cui vengono realizzate.

Tra i benefici offerti dalle coperture in legno c’è anche la riduzione dei costi di manutenzione e pulizia dell’area relax con piscina. La chiusura regolare dell’ambiente - anche durante i periodi di inutilizzo - mantiene l’area sempre in ottime condizioni, impedendo agli agenti atmosferici ed ai raggi del sole di danneggiare col tempo la struttura.

Il legno per la copertura della piscina è l’opzione ideale soprattutto per chi non vuole rinunciare all’impatto estetico della propria struttura ricettiva: riesce infatti ad armonizzarsi meglio con lo spazio circostante, donando un’aria più elegante e rilassante all’ambiente.

Infine, il beneficio è anche economico. La copertura in legno mantiene una temperatura piacevole dell’area relax durante tutto l’anno, consentendo alla clientela di godere dell’ambiente anche quando è sera, le giornate sono fredde oppure fuori piove. Questo rende più soddisfatti gli ospiti e li induce a tornare nella struttura ricettiva, la quale ne beneficerà in termini di utili.

Modelli di coperture in legno: una soluzione per ogni esigenza

Naturalmente, sarà importante scegliere la tipologia di copertura in legno più adatta all’area relax della propria struttura ricettiva. Un modello particolarmente apprezzato è la copertura alta in legno, che può essere realizzata sia in versione scorrevole che fissa, a seconda delle esigenze del cliente.

Le grandi dimensioni che la caratterizzano ed il design raffinato consentono di garantire una zona confortevole ed abitabile durante tutto l’anno. In più, realtà di riferimento del settore come Abritaly danno la possibilità di aggiungere porte a soffietto o di accesso frontale e finestre.

Se poi la struttura ricettiva ha un’area relax con piscina che necessita di una copertura ancora più ampia, esiste la soluzione in legno o alluminio XX, studiata appositamente per resistere ad alti carichi.

Infine, se la piscina e l’area relax si trovano adiacenti all’edificio della struttura ricettiva, la copertura alta in legno murale è l’ideale perché consente di accedere direttamente all’area relax dalla struttura.