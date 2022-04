Lunedì 25 aprile durante il MangiaMaira di Vottingnasco si potrà scoprire l’incantevole Bosco delle Fiabe

Lunedì 25 aprile l’appuntamento da non perdere è la 6^ edizione della "MangiaMaira, passeggiata gastronomica sul percorso vottignaschese del "Sentiero sul Maira", organizzata dalla Pro Loco di Vottignasco.



Ai partecipanti verrà offerto un menù vario da assaporare immersi nella natura della sponda destra del fiume Maira nel territorio di Vottignasco. Durante il tragitto sarà anche possibile visitare i ruderi del castello e il Santuario della Madonna del Bosco dove verranno situate due delle tappe previste dal percorso mangereccio, oltre alla Chiesa Parrocchiale.



E, per la gioia dei bambini, sarà l’occasione per scoprire, lungo il sentiero, la “Foresta di Vottingam” ed il “Bosco delle fiabe” dove i più piccoli, ma non solo, si immergeranno in alcune fiabe raccontate su pannelli, proveranno ad estrarre la mitica "Spada nella Roccia", potranno scattare un selfie con le sagome di Biancaneve e i sette nani e provare ad entrare nella misteriosa Casa di Merlino.



Il “Bosco delle fiabe” si sviluppa sul tratto Vottignaschese del “Sentiero sul Maira” , sentiero che si sviluppa sulla sponda destra dell'omonimo fiume tra Racconigi e Villar San Costanzo. Sul tratto Vottignaschese sono presenti cartelli e allestimenti che danno la possibilità ai bambini ed alle loro famiglie di passeggiare tra fiabe e leggende, ed “entrare a far parte di esse”, il tutto nella verde cornice di un sentiero di facile percorrenza.



Il sentiero è facilmente percorribile, quasi totalmente pianeggiante e, presenta alcune “varianti”: piccoli sentieri che si collegano a quello principale e che danno la possibilità di entrare nella parte più impervia della “Foresta di Vottingam”.



Non è raro incontrare la fauna tipica del luogo, dalle minilepri ai caprioli, particolarmente rilassante poi risulta percorrere il sentiero nelle ore serali con il sottofondo del fiume ed il canto delle numerose specie di volatili tipici del nostro territorio.



Grazie al lavoro dei Volontari il bosco delle Fiabe risulta in continuo mutamento.

Una esperienza impossibile da dimenticare! Termine delle Iscrizioni SABATO 23 APRILE.



Punti di iscrizione:

- Bar Ristorante "ANGOLO DEL GUSTO" - Vottignasco

- Bar Bocciofila - Vottignasco

- Tabaccheria da Miranda - Verzuolo

- Baracca del Gelato - Savigliano

- New Boomerang Bar - Villafalletto

- Bar Nando - Manta

- Risto Wine Bar TORINESE - San Benigno di Cuneo

- Tabaccheria di GALFRE' MONICA - Centallo

Oppure tramite l'Applicazione SATISPAY dal tuo cellulare cercando il profilo PROVOTTI

Adulti € 20 - sotto i 12 anni € 12 gratuito per i nati dal 2018

Info 346 7974832 / 340 5353204 anche con WhatsApp

Pagina Facebook ed Instagram Provotti



L'appuntamento è per il 25 aprile 2022 presso il Salone Polivalente “L'Amas” di Piazza Marconi a Vottignasco dalle ore 11,15 per le prime partenze.