Monterosso Grana lavora per accedere ai bandi PNRR

Sono due i progetti alla quale il comune di Monterosso Grana sta lavorando per i bandi del PNRR. Da un lato il bando Rigenerazione Urbana portato avanti insieme ai Comuni dell'Unione Montana e ancora in fase di definizione, che per Monterosso riguarderà una riqualificazione energetica del Campeggio Roccastella e degli impianti sportivi, per consentire alla struttura di lavorare tutto l'anno.



Dall'altro, i Comuni di Monterosso Grana e Pradleves hanno approvato un accordo per la candidatura alla linea di intervento B del bando borghi, candidando il progetto "Valle Grana Cultural Village", il cui sviluppo è stato affidato all'associazione La Cevitou, che prevede interventi diffusi, con un nucleo centrale a San Pietro e una serie di funzioni "satelliti" a Santa Lucia, Frise, Combetta e Cialancia.



Per San Pietro è previsto il potenziamento di un sistema di comunità atto principalmente a costruire una rigenerazione urbana in grado di mettere a sistema l'esistente facilitando l'insediamento di nuove attività e mettendo a disposizione nuovi spazi di fruizione culturale, socialità, ricettività, residenziale; gli attori principali saranno due realtà riconosciute e presenti sul borgo di San Pietro da anni: il Pensionato Casa Vittoria, principalmente per gli aspetti di accoglienza e supporto sociale e l'Ecomuseo Terra del Castelmagno per gli aspetti culturali, storici, artistici ed ambientali.



Per Santa Lucia é previsto il potenziamento della capacità del borgo di essere sentinella di valorizzazione della cultura franco-provenzale attraverso le rassegne culturali e le attività di valorizzazione del Centre Prouvençal.



Per Frise, Combetta e Cialancia è previsto il potenziamento della rete di luoghi diffusi sul territorio di supporto alle attività culturali, educative e turistiche sviluppate, grazie a punti di appoggio per iniziative escursionistiche diurne e notturne (legate anche ad un nuovo sentiero escursionistico che unirà tutti i borghi) e strutture con un utilizzo ibrido per incontri, laboratori o brevi soggiorni e pernottamenti immersi nella natura.



Per la progettazione il Comune si è aggiudicato un contributo di 8.000 euro sul bando della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ed ha compartecipato per 2.000 euro.